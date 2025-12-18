Empresa de transporte pide disculpas por haber echado a pasajera con su gato

Durante la mañana de este jueves, en la ciudad de Capiatá, una señora que transportaba a su gato de forma segura dentro de una jaula de plástico fue bajada del bus por oficiales de la Policía luego que el chofer de la línea 12 “Magno” pidiera intervención a los uniformados.

Una vez tomado conocimiento del hecho, la Dirección de Defensa Animal abrió las acciones correspondientes, comunicándose con la Policía Nacional, la comisaría encargada del procedimiento y con el Viceministerio de Transporte, a fin de establecer los medios y acciones necesarias al respecto, solicitando una investigación.

“Desde esta institución reiteramos la importancia de actuar con sensibilidad y respeto, evitando medidas que puedan derivar en situaciones de vulneración de derechos ○ exposición innecesaria de las personas y los animales, especialmente cuando no se verifique riesgo alguno para terceros”, señala el comunicado publicado por la institución.

En lo que respecta a la Empresa Magno S.A., expresaron sus disculpas por la situación vivida por la pasajera y su gatito durante el viaje.

“Reconocemos con total honestidad que hemos cometido un error, debido al desconocimiento de la normativa vigente, ya que nuestro conductor se encontraba guiándose por una legislación anterior que no permitía el traslado de animales", indica la publicación.

Seguido expresan que entienden que situaciones como esta generan angustia, incomodidad, enojo y asumen la responsabilidad que les corresponde.

“Aseguramos que, desde ahora en adelante, se permitirá el traslado de animales conforme a la normativa actual. Agradecemos a la ciudadanía por señalarnos lo que debemos corregir y por ayudarnos a construir un servicio más humano, empático y alineado con el bienestar animal”, finaliza el texto.