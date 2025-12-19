Puente de la Integración se habilita mañana para camiones sin lastre

A partir de mañana se habilita el tráfico en el Puente de la Integración para camiones sin lastre de 22:00 a 05:00. Esta es una prueba piloto, recordando que el puente estará operativo recién en enero del 2027.

El Gerente de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Juan Olmedo, comentó: “Esto es una prueba piloto y corresponde solamente el segmento de los camiones sin lastre. Si hablamos el concepto general de lo que va a ser el servicio, para todo tipo de camión con carga, eso recién va a estar operativo desde el 1 de enero del 2027″.

“Para que podamos habilitar ahora, los camiones van a tener que transitar por el radio urbano de Presidente Franco, desde las 22:00 hasta las 05:00, para que no se vea afectada la dinámica ciudadana normal”, amplió en su explicación.

Si hay camiones que entraron a las 05:00, pero están en tránsito y están esperando, hasta las 07:00 de la mañana van a poder hacer el trámite para cruzar hacia el puente.

Este plan piloto se extenderá durante todo el año 2026, con el objetivo de evaluar el flujo operativo. Durante este tiempo, este tipo de camiones ya no podrán circular por el Puente de la Amistad.

En otro momento, Juan Olmedo comentó que durante las pruebas piloto el promedio entre el escaneo de la carga, el proceso migratorio y aduanero, el tiempo de demora estimado es de 1 minuto 30 segundos en promedio. “Esto nos da una muestra que la cantidad de camiones que pueden transitar por el puente es de 120, durante el tiempo de 22:00 a 05:00″.

“En 30 a 60 días vamos a hacer una evaluación, a ver cómo avanzamos con esto, qué planes de mejora podemos adoptar en los procedimientos y ahí evaluaremos si correspondería o no aplicar también un plan piloto para los buses de turismo cerrados”, agregó el Gerente de Aduanas.

Para finalizar, recordó que solamente podrán circular camiones sin lastre y eventualmente se analizará la coyuntura con los buses de turismo. Los demás no, porque la infraestructura vial no está lista en su totalidad.

Conforme a los acuerdos contractuales, tanto el lado brasilero como paraguayo, las obras viales están cronometradas a terminar el 31 de diciembre del 2026.