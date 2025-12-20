Ruptura en HC: intendenta de Yataity renuncia y acusa al gobernador de Guairá de manipulación

La jefa comunal de Yataity, Gloria Duarte, confirmó su renuncia al movimiento Honor Colorado y denunció presiones indebidas por parte del gobernador César Sosa.

La decisión fue comunicada a través de un video difundido en redes sociales, donde la jefa comunal afirmó que optó por hablar directamente a la ciudadanía “por respeto” a quienes la acompañaron políticamente desde el inicio de su gestión.

Duarte sostuvo que trabajó de manera coordinada con el gobernador y que acompañó su administración “educadamente”, pero aseguró que fue traicionada en reiteradas ocasiones, lo que terminó por precipitar la ruptura política.

“Porque no me dejo doblegar ni manipular por nadie, y mucho menos por un niño caprichoso que nació en cuna de oro”, expresó la intendenta.

La jefa comunal afirmó que no está dispuesta a prestarse para cumplir intereses personales ajenos al bienestar de Yataity y remarcó que su legitimidad política proviene del respaldo ciudadano y no de acuerdos partidarios.

“Soy intendenta de Yataity porque amo la artesanía, amo a mi gente, amo mi tierra”, manifestó Duarte, al tiempo de asegurar que continuará en carrera política y que “sigue en la cancha”, pese a su alejamiento de Honor Colorado.

No obstante, la intendenta evitó brindar detalles concretos sobre los supuestos intentos de manipulación que denunció, aunque adelantó que hará públicas las pruebas cuando las tenga en su poder.

Desde el entorno político se especula que el trasfondo de la ruptura estaría vinculado a la intención de reelección de Duarte, quien ya había manifestado su precandidatura, frente al presunto respaldo del gobernador a otra figura del mismo movimiento, María José Insaurralde.

Consultado sobre el tema, el gobernador de Guairá, César Sosa, se refirió a la salida de la intendenta durante un acto oficial en el distrito, en el marco de la entrega de una ambulancia a la Unidad de Salud Familiar de Yataity.

Sosa relativizó la decisión y afirmó que se trata de una determinación personal. “A veces las restas son sumas”, sostuvo.

El mandatario departamental aseguró que los reacomodos internos forman parte de la dinámica política y que las diferencias serán respondidas “con obras” y no con declaraciones.

Ante la consulta sobre el calificativo de “niño caprichoso”, Sosa ironizó y respondió: “Ojalá. Mi capricho hoy es traer progreso y días mejores al departamento del Guairá”, defendiendo su gestión.