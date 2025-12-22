Caso Mercat: Tribunal confirma proceso a ex fiscala Egidia Gómez por presunta coima

El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Primera Sala, conformado por Claudia Carolina Criscioni Ferreira, Gustavo Amarilla Arnica y Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, por Auto Interlocutorio (AI) N° 270 ratificó en mayoría el proceso penal iniciado contra la ex fiscala de Villa Elisa, Egidia Victoria Gómez Denis, por presunto coehcho pasivo agravdo (coima), frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios, como derivación del caso Mercat.

La ex fiscala Egidia Gómez fue imputada por el fiscal Néstor Coronel, el pasado 18 de noviembre, junto con la entonces jueza penal de garantías de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho Aquino, así como a la actuaria de la última, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Britez.

La ex agente del Ministerio Público, había planteado un recurso de reposición contra la providencia del 19 de noviembre, mediante la cual el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, admitió la imputación y a la vez, fijaba fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas. Para Gómez, esto constituyó un agravio.

Sin embargo, por Auto Interlocutorio N° 406 el juez Otazú rechazó el recurso de reposición y con ello se activó la apelación subsidiaria, por lo que el planteamiento de la ex fiscala Gómez fue analizado por la Cámara de Apelaciones, que se pronunció ratificando el fallo de primera instancia.

De esta forma, el juez Humberto Otazú deberá fijar nueva fecha para realizar la audiencia de imposición de medidas a la ex fiscala Egidia Gómez.

Ratifican proceso a ex fiscala con votos en mayoría

La camarista Claudia Criscioni consideró que se debía devolver las actuaciones al Juzgado de Garantías, para que este otorgue el plazo para presentar apelación general contra el AI N° 406.

Señaló Criscioni que “en la providencia el Juez Penal de Garantías no fundamenta ni describe el control que hizo de imputación a fin de establecer según su razonamiento por qué ella cumpliría con los requisitos” y “recién en la resolución que emite como consecuencia de la reposición fundamenta su decisión, lo que deja en realidad en indefensión a los recurrentes puesto que ellos fundan su agravio en la imputación y no en la resolución judicial”.

En tanto que, el magistrado Gustavo Amarilla, “refiere el recurrente que la imputación se basa solamente en escuchas telefónicas, sin embargo, esto se contrapone con lo allí plasmado puesto que observa este magistrado que el Ministerio Público ha hecho un relato cronológico de los hechos que se le atribuyen a Egidia Gómez”.

En tal sentido Amarilla sostuvo que “el Juez se encuentra vedado de realizar valoraciones probatorias y de establecer si estas son suficientes o no, puesto que la investigación fiscal se encuentra en etapa incipiente” y finalizó “es correcta la postura del Juez Interviniente al sostener que con el acta de imputación o con el proveído que tiene por rececpionado el acta de imputación no se ha vulnerado ninguna garantía procesal ni constitucional, por lo que en consecuencia corresponde confirmar la resolución objeto de recurso”.

A su turno, la camarista Silvana Luraghi se adhirió al voto de su colega Amarilla.

Proceso por presunta coima de Galindo

La imputación presentada por el fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en contra de la jueza penal de garantías Isabel Bracho, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Britez, y a la exfiscala Egidia Gómez Denis, es por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal, así como la comisión de hechos por funcionarios.

Supuestamente Bracho y Gómez favorecieron irregularmente al presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez. Según el acta presentada por el fiscal Coronel, la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat

Además, con una serie de artimañas con aparente complicidad de la magistrada y la fiscala, a cambio de pagos de sumas de dinero en dólares, Galindo logró zafar de ese proceso, de acuerdo con lo expresado en el acta de imputación.

“Dra. le hizo dormir a fiscala”

En la imputación se señala que el 8 de julio de 2021, la defensa de Walter Galindo pidió a la fiscala Egidia Gómez la realización de una audiencia indagatoria para su cliente. Si bien la diligencia se suspendió, tanto Gómez como Galindo habrían manteniendo una charla, en la que se habría pactado el pago de beneficios a cambio de ciertas manipulaciones a las evidencias.

En ese contexto, entre la fecha aludida y el 7 de agosto de 2021, la agente fiscal Egidia Gómez, habría procedido al cambio de los tres paquetes (tipo ladrillo) de cocaína que fue incautado el 13 de mayo de 2021 y que totalizaban 1.486.7 gramos por un paquete de bicarbonato sódico que pesaba 1476 gramos.

Posteriormente se registró una llamada entre Walter Galindo y su abogado, el 17 de julio de 2021. Durante la comunicación, el profesional le comentó a Galindo “el tema ya está todo”, que “es el definitivo” y “que si se da las circunstancias en la fiscalía va a ser enseguida, según le comentó la Dra.”.

Sin embargo, el abogado también le habría puesto en conocimiento a Galindo una aparente molestia de parte de la fiscala Gómez, porque ella le habría dicho “todos tienen que comer en este chiquero”, a lo que Galindo le respondió “claro, capaz no le heya tocado nada lo de la vez pasada” al tiempo de preguntarle por qué habrá dicho eso la fiscala “si ella ya tiene su ‘cosa’”.

El abogado por su parte, después le manifestó “capaz no le haya llegado nada el de la primera vez”, para añadirle que “la Dra, le hizo dormir a ella (a la fiscala) y le utilizó a Segovia y no a ella, luego dice que no pudo averiguar más sobre eso”.

Cambio por pelota casera

Un mes después de la supuesta audiencia indagatoria de Walter Galindo ante Egidia Gómez, se registraron varios hechos relacionados a la droga incautada de la casa de Galindo el 13 de mayo de 2021, pues “ el 7 de agosto de 2021, la fiscal Egidia Gómez, habría cambiado los 3 paquetes de cocaína incautados y que totalizaban 1.486,7 kilogramos por un paquete de bicarbonato sódico que pesaba 1.476 gramos”.

En esa misma fecha, Walter Galindo se comunicó con una persona a la que le manifestó “Ya se cambió la pelota” y su interlocutor le consultó “si es el peruano”, a lo que Galindo le respondió que sí y añadió “se puso la pelota de fabricación casera”. Después comentó que “ese tema ya no le puede cagar más”.

En otro momento Walter Galindo le menciona al interlocutor que sólo se hizo el análisis primario, y que “gente de adentro van a hacer la pericia y si ese no está no hay crimen, ya que solo está el arma y la placa”. Después Galindo mencionó un antecedente relacionado a su detención en 2009, de la cual salió libre también y que por eso “los policías le querian cagar ya que los mismos le agarraron a dos cuadras de su casa”.

Sin embargo, la fiscala Egidia Gómez no habría sido compensada con el beneficio prometido originándose una fractura en la relación con Walter Galindo y sus abogados, por lo que a partir de ese momento habría intentado enmendar la dirección que tomaba la investigación, menciona el requerimiento fiscal.