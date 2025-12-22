Centurión defiende su gestión y asegura pago de deudas en obras

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, salió al paso de los cuestionamientos sobre deudas con el sector de la construcción y aseguró que su administración está ejecutando obras en todo el país y regularizará los compromisos pendientes.

Centurión sostuvo que la situación financiera es “dinámica” y que las obligaciones serán saldadas. En ese sentido, informó que el ministerio cuenta actualmente con 95 millones de dólares para cubrir parte de la deuda.

Sin rupturas en el Gabinete, sostiene Centurión

La ministra negó cualquier ruptura o conflicto con el Ministerio de Economía u otros integrantes del Gabinete del presidente Santiago Peña. Afirmó que las decisiones se toman de manera coordinada y dentro de los márgenes presupuestarios.

Centurión admitió que la falta de caja genera incertidumbre en el sector de la construcción, pero aseguró que el Gobierno trabaja para normalizar los pagos. Explicó que una parte de la deuda pasará a ser deuda flotante, con impacto en el presupuesto 2026.

“Estamos en una fase alta de ejecución. El mensaje es claro: confianza en el grado de inversión. Paraguay tiene capacidad de pago”, enfatizó, al tiempo de señalar, que no bajará el ritmo de ejecución de obras.

Aclaró además que ningún proyecto fue licitado sin presupuesto, y que todas las obras fueron planificadas en el tiempo y autorizadas por el Ministerio de Economía. “No hay proyectos declarados ni obras sin respaldo presupuestario”, afirmó.

Finalmente, Centurión subrayó la necesidad de ejercer el cargo con responsabilidad permanente. “Hay que trabajar como si fuera el primer y el último día”, expresó.