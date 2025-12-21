Reunión secreta: Peña minimiza la polémica y justifica hermetismo en Mburuvicha Róga

Este domingo se emitió el podcast del presidente de la República, Santiago Peña, acompañado por periodistas de distintos grupos mediáticos. Lejos de disipar dudas, el mandatario volvió a defender la controvertida “reunión secreta” con varios ministros de la Corte Suprema de Justicia —que no figuró en ninguna agenda pública y se conoció solo tras filtraciones— y desestimó el foco puesto en el encuentro, al calificar la discusión como “una pelotudez”.

Peña insistió en que Horacio Cartes no estuvo presente y sostuvo que el encuentro “de ninguna manera fue secreto”, pese a admitir que no fue informado oficialmente.

“Yo creo que ese no es el punto, el punto es que si un presidente de la República tiene que hablar con otro poder del Estado”, afirmó, desplazando el debate de la transparencia hacia una interpretación amplia de la coordinación entre poderes.

Lea más: ¿Nueva reculada? Peña ahora dice que Cartes no estuvo en reunión secreta

“No me pueden cercenar un derecho constitucional”

El jefe de Estado argumentó que las críticas pretenden limitar su accionar y apeló a la Constitución para justificar reuniones no publicitadas. “No me pueden cercenar un derecho constitucional y una libertad que a mí me ampara y que de hecho la Constitución alienta la coordinación en el trabajo”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un giro discursivo, Peña vinculó los cuestionamientos internos con la percepción internacional del país. “Decimos y repetimos constantemente que el Paraguay carece de fortaleza institucional, pero de repente sale Moody’s y dice Paraguay es grado de inversión”, sostuvo, sugiriendo que la evaluación crediticia contrasta con las denuncias de opacidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: En dos años, exsocios de Peña alcanzan US$ 30 millones en licitaciones de TI

Seguridad, privacidad y sin transparencia en Mburuvicha Róga

Consultado sobre la falta de información respecto a reuniones en la residencia presidencial, el mandatario justificó el secretismo por razones de seguridad. “Nosotros creemos que esa información no es relevante para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. Yo creo que esto vulnera mi seguridad”, afirmó.

Peña defendió su decisión de despachar desde Mburuvicha Róga y rechazó transparentar los ingresos a la residencia. “Mostrar toda la gente que ingresó vulnera la privacidad y la seguridad del presidente”, insistió, una postura que reaviva el debate sobre el equilibrio entre seguridad presidencial y control ciudadano.

Lea más: Pago del gobierno de Peña a vialeras es insuficiente para continuar obras

Gabinete bajo presión: “Estoy insatisfecho con todos”

En otro tramo del podcast, el presidente abordó los cuestionamientos a las carteras de Obras Públicas y Salud. Si bien defendió en términos generales a sus ministros, fue categórico al admitir su disconformidad. “Yo estoy insatisfecho con todos”, dijo, y lanzó una advertencia interna: “El que está cansado, ahí está la puerta”.

Peña remarcó que nadie debe sentirse seguro en su cargo. “Nadie tiene que sentirse atemorizado el día de mañana, pero nadie tiene que sentirse seguro de que no le voy a cambiar”, concluyó.