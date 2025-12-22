Santa Rosa: lluvias agravan el estado de los caminos rurales en plena semana de Navidad

El deterioro de los caminos vecinales del distrito de Santa Rosa, Misiones, se intensificó tras las lluvias caídas durante la jornada del domingo último, explicó el concejal municipal Daniel Colmán (PLRA). Advirtió que el pronóstico anuncia más precipitaciones a lo largo de la semana.

Según manifestó, ya se observan tramos seriamente afectados, donde una lluvia más podría empeorar considerablemente el panorama y dejar incomunicadas a varias comunidades.

Colmán alertó que sectores como Zapatero Cué se encuentran entre los más comprometidos, y no descartó que, de continuar esta situación, algunas zonas queden directamente sin caminos transitables. En ese contexto, urgió la presencia de maquinarias de la Gobernación de Misiones y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para atender la emergencia.

Indicó que el mal estado de los caminos es un problema de larga data y que, si bien el municipio realiza trabajos de reparación dentro de sus limitaciones, resulta indispensable el acompañamiento de la Gobernación de Misiones y de la Región 8 del MOPC. Aseguró que en reiteradas ocasiones se enviaron notas solicitando equipos, sin obtener respuesta alguna.

En otro momento, el concejal cuestionó la situación actual del MOPC, señalando que, a más de dos años y medio del inicio del gobierno de Santiago Peña, la institución carece de cubiertas, lubricantes, filtros y combustible. Criticó, además, que mientras se prioriza la compra de buses, las regionales del interior “se caen a pedazos”.

Finalmente, Colmán afirmó que el mensaje del gobierno central es dejar caer las instituciones públicas para luego privatizarlas. Consideró inadmisible que el MOPC, con un presupuesto superior a los 750 millones de dólares, no cuente con insumos básicos, y sostuvo que con una incorporación de motoniveladoras, retro palas y camiones volquetes se podrían cubrir las necesidades del departamento de Misiones.

