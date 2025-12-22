Esto dice el ministro César Diesel sobre la reunión secreta con Peña

El presidente de la CSJ, César Diesel Junghanns, junto con los ministros Luis María Benítez, César Garay, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón son apuntados por haber participado de la reunión secreta con el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga.

Hoy, Diesel fue consultado al respecto y muy brevemente contestó “todo el mundo sabe que se hizo la reunión”.

Al ser insistido con que la polémica reunión se supo recién después de las publicaciones periodísticas, y no como iniciativa de la Corte Suprema de Justicia o de la Presidencia de la República, contestó: “Yo no sé si hay necesidad de contar antes lo que va a ser”.

Tras la pregunta sobre la reunión secreta, uno de funcionarios del ministro interrumpió la entrevista para llevarse al ministro Diésel.

Del encuentro secreto en casa presidencial no participaron los ministros Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos ni Gustavo Santander.

Peña sobre reunión secreta

Por su parte y lejos de disipar dudas, Santiago Peña volvió a defender la controvertida “reunión secreta” con varios ministros de la Corte Suprema de Justicia —que no figuró en ninguna agenda pública y se conoció solo tras filtraciones— y desestimó el foco puesto en el encuentro hasta el punto de calificar el tema como “una pelotudez”.

El mandatario insistió en que Horacio Cartes no estuvo presente y sostuvo que el encuentro “de ninguna manera fue secreto”, pese a admitir que no fue informado oficialmente.

