Stand de Ueno en IPS: ¿por qué está en el hospital?

Algunos jubilados y pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS) se mostraron sorprendidos al encontrar un stand del Banco Ueno dentro del Hospital Central.

El director de Administración de Jubilaciones del IPS, Carlos Cabral, explicó que el IPS mantiene convenios con cuatro bancos para el pago de haberes a jubilados y pensionados: GNB, Ueno, Itaú y el Banco Nacional de Fomento (BNF). Sin embargo, solo dos entidades cuentan actualmente con aplicaciones móviles habilitadas para realizar el control de sobrevivencia mediante reconocimiento facial: Ueno y GNB.

Control de sobrevivencia volvió a ser obligatorio desde julio

Cabral recordó que el control presencial obligatorio estuvo suspendido hasta junio por disposición del Consejo de Administración del IPS. No obstante, desde julio de 2025 volvió a exigirse el trámite como requisito para el desembolso de los pagos a jubilados y pensionados.

Ante esta situación, alegó, el IPS decidió ofrecer un espacio dentro de su centro de atención, ubicado en el Hospital Central, para que los bancos mencionados (Ueno y GNB) puedan asesorar y orientar a los beneficiarios, especialmente a personas adultas mayores, en el uso de estas herramientas digitales.

“El objetivo es facilitar el proceso y acompañar a los jubilados en el uso del aplicativo para cumplir con el control de sobrevivencia”, explicó el director.

¿Por qué solo hay stand de Ueno?

Según detalló Cabral, el uso del espacio está organizado por días y no es exclusivo de un solo banco. Afirmó que las activaciones bancarias están calendarizadas de la siguiente manera:

Lunes y miércoles: Banco Ueno

Martes y jueves: Banco GNB

El administrador alegó que los otros bancos con convenio, Itaú y BNF, no utilizan el espacio porque aún no cuentan con aplicativos habilitados para este tipo de control.

“Esto funciona así desde hace meses. Hoy pueden ver un stand de Ueno y mañana perfectamente encontrarán el de GNB”, aseveró Cabral.

No es promoción bancaria, alegan

Desde el IPS enfatizaron que no se trata de una promoción comercial ni de captación de clientes, sino de un servicio de asesoramiento técnico destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que ya perciben sus haberes a través de estas entidades.

Cabral recordó que el IPS cuenta con su propio aplicativo institucional, Mi IPS (MIPS), que también forma parte de las herramientas disponibles para los asegurados.

Ueno Bank y las inversiones

El reciente protagonismo del stand de Ueno Bank en el Hospital Central del IPS adquiere otra dimensión al considerar los vínculos financieros y políticos detrás de la entidad. El Instituto de Previsión Social ha destinado importantes fondos de jubilados y pensionados a Ueno Bank, con inversiones que superan los US$ 300 millones en depósitos y bonos, según datos oficiales.

Estas colocaciones han crecido de manera sostenida durante la administración del presidente Santiago Peña, quien tuvo vínculos societarios previos con Ueno Holding, grupo empresarial que controla el banco.