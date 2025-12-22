Viajes y reuniones: Salud insiste en cuidados por la circulación de Influenza A H3N2

Ante la alerta epidemiológica por Influenza A H3N2, la directora de Vigilancia de la Salud, Andrea Ojeda, pidió el cumplimiento irrestricto de las recomendaciones no farmacológicas.

Señaló que la alerta busca generar conciencia sobre el alto nivel de transmisión de esta variante y advertir sobre la circulación de virus respiratorios fuera del período habitual.

“El objetivo es hablar del riesgo de transmisión de influenza y de otros virus respiratorios fuera del período estacional. La idea es que hay varios virus circulando y que por más de que estemos en verano, debemos tener estas recomendaciones bien presentes”, dijo.

Recomendaciones y grupos de riesgo

Ojeda recomendó el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas, la ventilación de ambientes cerrados y extremar los cuidados en niños, adultos mayores y embarazadas, considerados grupos de riesgo.

Además, enfatizó en evitar la dispersión del virus en caso de presentar síntomas, teniendo en cuenta que muchas personas viajarán al interior del país durante las fiestas de fin de año.

Situación de la variante y contexto internacional

La directora aclaró que esta variante no es más grave que las demás y que, hasta el momento, no se ha verificado una alta tasa de letalidad.

No obstante, subrayó que se trata de un virus con una transmisión significativa. Comentó que en Europa se registran brotes récord, aunque recordó que el continente atraviesa actualmente el invierno.

Precisó que los cuatro primeros casos en Paraguay fueron detectados en un grupo de 12 personas que se realizaron el hisopado y que pertenecían a un grupo específico, por lo que se trató de un “brote puntual”.

Los casos confirmados corresponden a viajeros residentes en Asunción. Sin embargo, advirtió que el virus puede dispersarse en cualquier punto del país, motivo por el cual se insiste en mantener la alerta y cumplir las recomendaciones no farmacológicas.

Vacunación y síntomas principales

Ojeda resaltó que la vacuna estacional contra la influenza ofrece una cobertura del 70 % en niños y del 40 % en adultos frente a la enfermedad. “Es un dato no menor que tenemos que tener en cuenta”, dijo.

En cuanto a la sintomatología, explicó que, a diferencia de un cuadro gripal o de influenza habitual, los principales síntomas de A H3N2 son la fiebre alta persistente y el cansancio.