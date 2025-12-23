Atención viajeros: MOPC lanza recomendaciones para el paso por peajes

El incremento del flujo vehicular en rutas nacionales durante las fiestas de Navidad y Fin de Año vuelve necesario resaltar las recomendaciones dirigidas a los automovilistas que transitan por los puestos de peaje, con el fin de evitar demoras y favorecer una circulación más fluida, indican desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Señalan que se prevé la aplicación de medidas operativas especiales, como el sistema de pago adelantado y la habilitación de puestos bidireccionales, acciones que se implementan para agilizar el paso de los vehículos y reducir los tiempos de espera en las cabinas.

Estas medidas regirán tanto en los puestos de peaje administrados por el MOPC, como así también en los concesionados sobre la ruta PY 02.

En estos últimos, cabe mencionar los servicios en ruta que se ofrecen con el pago del peaje, como asistencia en ruta en caso de averías, grúa y ambulancias. En el caso de Rutas del Este se debe llamar al *76373, mientras que para Tapé Porá al *767.

Entre las principales sugerencias, se remarca la importancia de llegar a las estaciones con el medio de pago preparado, ya sea en efectivo o a través de las opciones electrónicas disponibles, como tarjetas de crédito, débito y códigos QR, lo que permite agilizar el paso de los vehículos en momentos de alta demanda.

A su vez, también se insiste en que el pago del peaje se realiza exclusivamente en moneda local, por lo que no se aceptan monedas extranjeras en ninguno de los puestos habilitados sobre la red vial nacional.