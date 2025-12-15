Extraña mortandad de aves de corral en Fuerte Olimpo

Un total de 8 gallinas amanecieron muertas y otras 5 agonizaban en una vivienda de Toro Pampa, ante la sorpresa de su dueña, por lo que de forma inmediata decidieron comunicar el hecho a las autoridades regionales del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), para conocer la causa que pudo ocasionar este suceso.

Ya el domingo pudo llegar al lugar la propia jefa distrital, Dra. Sandra Riveros, para realizar la toma de muestras de sangre de las gallinas muertas y convalecientes, las cuales ya fueron remitidas a la capital del país, a la espera del resultado final que determine el motivo de las muertes, que podría darse en la tarde de este lunes.

Descartar gripe aviar

En diálogo con la profesional, señaló que clínicamente se puede descartar que se trate de casos relacionados a la gripe aviar, atendiendo a que las gallinas muertas y las que se encontraron en estado convaleciente no reúnen las características de dicha enfermedad, por lo que necesariamente se debe esperar el resultado del laboratorio.

Adelantó estar segura de que el caso no tiene relación con la gripe aviar. Mencionó además que las muertes de estas aves, registradas el día sábado, solo pudieron detectarse en una sola vivienda, y que sí ocurrieron casos similares con otras familias, pero hace ya bastante tiempo.

Lastimosamente, los casos que pudieron haberse dado anteriormente no fueron denunciados ni informados a las autoridades del Senacsa, como sí ocurrió en esta oportunidad. Por ello, la veterinaria pide a las personas mayor conciencia para informar o denunciar a tiempo cuando se presentan situaciones similares a lo acontecido, a fin de realizar un seguimiento y conocer con precisión la causa de las muertes.

Insectos venenosos

Algunos pobladores antiguos de la zona, sobre todo amas de casa que poseen gallinas, relacionan el caso con la posibilidad de que estas aves hayan ingerido algún tipo de insecto venenoso para las gallinas, que suelen abundar por la noche, los conocidos “bichos de luz”, que son mortales para las aves.

Esto atendiendo a que el hecho se registró en una sola vivienda y no en una zona o franja determinada que pudiera hacer presumir que se trate de algún tipo de virus; sin embargo, los resultados finales del análisis a cargo del personal del Senacsa podrán determinar con precisión la causa de la muerte de las aves.