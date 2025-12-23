Jóvenes de parcialidades indígenas cuentan con opciones de estudios universitarios

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), a través de la Dirección de Etnodesarrollo y el Departamento de Promoción y Capacitación, informa a todos los jóvenes de parcialidades indígenas que estén interesados en seguir una carrera universitaria que cuentan con un convenio con la Universidad Nacional de Asunción.

El convenio entre las mencionadas instituciones establece un régimen de plazas de estudiantes compatriotas indígenas.

El listado de carreras y el cupo de plazas ofrecidos serán puestas a disposición en la página del INDI (www.indi.gov.py).

Indican que las solicitudes serán recibidas hasta el 30 de enero del 2026, por mesa de entrada en el INDI, o bien, de forma digital a través de mesadeentrada@indi.gov.py.

Documentos a presentar en el INDI

Formulario de solicitud (descargar de la web: convenio INDI - UNA).

Copia simple de cédula de identidad.

Copia simple de de carnet del indígena.

Copia simple de certificado de estudios.

Para más información se encuentra habilitado el número 0981 675121.