¿Qué se puede arbitrar en Paraguay?

Hoy, con el presidente de la República, Santiago Peña, junto a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se procedió a la promulgación de la Ley de Arbitraje.

Según el Poder Judicial, la norma regula el arbitraje privado, tanto en el ámbito nacional como internacional, estableciendo un marco jurídico aplicable a los mecanismos alternativos de resolución de controversias.

Al respecto, la directora del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, Pamela González, aseguró que se modernizará la ley que funciona en nuestro país desde el año 2002.

Por otra parte, sostuvo que no todos los conflictos pueden resolverse en los tribunales privados, ya que todo lo referente al derecho penal, laboral o electoral no puede ser sometido a arbitrajes. Estas cuestiones de orden público permanecen bajo la jurisdicción exclusiva del Poder Judicial, detalló.

Ley de Arbitraje en Paraguay

El proyecto pasó rápidamente por el Congreso sin mucho debate, algunos opositores aseguraron que era inconstitucional y violaría la independencia del Poder Judicial, pues le restaría facultades a la Corte en juicios contenciosos.

“Esa crítica no tiene robustez porque el arbitraje laudo es sometido a un control jurisdiccional, si hay un error procesal o causal, ese laudo puede anularse. Existe un control por parte del Poder Judicial, no existe una desprotección, así funciona en Paraguay y en el resto del mundo", mencionó González para defender la propuesta del Ejecutivo.

