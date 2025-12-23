Regalo de fin de año: colorados aplican aumentazo al pasaje interno de Asunción

Con 13 votos a favor, la mayoría colorada en la Junta Municipal de Asunción aprobó la propuesta del Gabinete del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), de aplicar un aumentazo de G. 600 al precio del pasaje de los colectivos internos de la capital. La propuesta fue calificada por la oposición como un “regalo” de fin de año para las empresas transportistas.

El concejal Humberto Blasco (PLRA), señaló que la intención iba a contramano de la propuesta del Gobierno Nacional, para que empresas que operan en el área metropolitana se hagan cargo de los itinerarios internos de Asunción, y con el beneficio de un solo pasaje. “Nos hicieron un pase gol desde el gobierno nacional y nosotros chutamos encima del travesaño”, reclamó.

Blasco criticó además que se quiera hacer creer a la ciudadanía que el aumento permitiría el rescate de las empresas internas, al borde de la quiebra. “Esto lo que va a hacer es prolongar el calvario de los pasajeros y la agonía de estas empresas. No podemos nosotros aventurarnos, para que ellos peguen el último manotazo, a darle este nuevo maltrato a la ciudadanía”, agregó.

El edil señaló que, con esta decisión, la Junta Municipal se convirtió en el “Grinch” de las fiestas. “No van a poder comprar ni alquilar colectivos nuevos, ni contratar choferes que estén inscritos en el IPS ni que cumplan con las normas laborales. Esta ya es una relación tóxica. Por qué a los que le maltratan a la ciudadanía tenemos que ir a pagarle más para que siga el maltrato”, dijo.

Aumento beneficia a empresas irregulares, dicen

El concejal Álvaro Grau (PPQ), dijo que plantear el aumento del pasaje para “empresas “que funcionan de forma irregular es como plantear subir el precio del contrabando en vez de combatirlo”. Denunció que con el aumento, se estaría “blanqueando algo que es totalmente irregular e ilegal, porque ninguna de las empresas que funciona explotando los itinerarios de Asunción tienen permiso municipal aprobado”.

El edil dijo que lo que debía hacerse, antes que aumentar el precio del pasaje, es llamar a una nueva licitación para que empresas serias y responsables se presenten, “y en todo caso, en ese llamado se establezca el nuevo precio, pero se ponen exigencias reales, para que la ciudadanía tengan condiciones favorables, tengan seguridad, para viajar como seres humanos y no como ganado”.

El edil dijo que con esta decisión, además, se afectará a los ciudadanos más humildes e indefensos, para “premiar al mafioso que está explotando el itinerario. Esto no es un chipa so’o, esto es un calozone relleno, del tamaño de una camioneta”, indicó.

Pablo Callizo (PPQ) señaló que, pese al esfuerzo de la Dirección de Tránsito por buscar alternativas, faltó la voluntad política del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) para concretar el diálogo con autoridades del Gobierno Central y lograr “los subsidios para los internos, con la mejora de la flota”. Agregó que el aumento es un castigo más para el pasajero que ya no cuenta con suficientes buses, con frecuencias regulares, ni con servicio nocturno o fines de semana.

Así votaron

El aumento del precio del pasaje interno en Asunción contó con la aprobación de 13 concejales colorados. A los cartistas: Juan Carlos Ozorio, Marcelo Centurión, Mariano Cáceres, Nasser Esgaib, César “Ceres” Escobar, Miguel Sosa, René Calonga, Javier Pintos y Karina Acuña; se sumaron los colorados disidentes: Arturo Almirón (presidente), Juan José Arnold, Daniel Ortíz, y Carlos González.

En contra del aumento del pasaje votaron los liberales: Augusto Wagner, Ramón Ortíz, Félix Ayala y Humberto Blasco; los patriaqueridistas: Pablo Callizo, Paulina Serrano, Jazmín Galeano y Álvaro Grau; además de los colorados, Rosanna Rolón (ANR-independiente) y Jesús Lara (ANR- disidente). La concejala Fiorella Forestieri (PLRA), estuvo ausente.