Tradicional pesebre viviente en el Hospital Acosta Ñu

Funcionarios, acompañados por sus familiares y vecinos del Hospital de Acosta Ñu, realizaron este martes el tradicional pesebre viviente, el cual tiene como objetivo sostener la esperanza y producir la mayor alegría a los pequeños pacientes.

“Los integrantes del pesebre son algunos funcionarios y sus hijos, como también algunas personas invitadas. Nosotros, felices de preparar esto con mucho amor”, señaló una de las organizadoras.

Seguido comentó que la realización del pesebre viviente en el Hospital ya es algo tradicional. “Desde hace varios años que se viene realizando, más que nada para los niños, por nuestros pacientes. Nuestro Niño Jesús es hijo de una funcionaria del Hospital”.

En otro momento comentó que el año pasado no pudieron realizar el pesebre por falta de tiempo. “Este año ya volvimos a retomar esta tradición. Lastimosamente, por la inclemencia del tiempo, no pudimos traer los animales. Tenemos personas que siempre nos colaboran con eso”.

En lo que respecta a la preparación, explicó que aproximadamente un mes antes comienzan a trabajar para preparar todo lo necesario para el evento.

Otra actividad que también se lleva a cabo en el Hospital en estas fechas son los villancicos, cantados por los residentes.