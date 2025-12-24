¡Atención, conductores! Continúa cierre parcial en Molas López por obras

Desde esta semana, la transitada Avda. Molas López de Asunción tiene una reducción de calzada en su cruce con la calle Papa Juan XXIII, ya que se da una reparación del sistema de alcantarillado en la zona.

Según el comunicado oficial de la comuna capitalina, los trabajos de mantenimiento durarían varios días y e incluso el tiempo estimado de finalización está sujeto directamente al clima, ya que las lluvias podrían retrasar aún más la obra.

Por su parte, y para mitigar el impacto en el flujo vehicular, aseguran que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizan una cobertura permanente en el sitio.

Extrema precaución en la zona

Finalmente, la Municipalidad insta a los conductores a circular con extrema precaución por el área intervenida o, en lo posible, utilizar vías alternativas para evitar demoras innecesarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: conductor alcoholizado causa aparatoso accidente en Molas López de Asunción