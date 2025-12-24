Reportan aumento de niveles en ríos por lluvias recientes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reportó un aumento en los niveles de varios ríos del país.

Según el informe oficial, los registros muestran una tendencia al alza asociada a la inestabilidad del tiempo y a las lluvias registradas en distintos puntos del territorio nacional.

Río Paraguay con subas leves y descensos puntuales

En el río Paraguay se observa subas en varios puntos. En Rosario, el nivel subió 16 centímetros y alcanzó los 2,10 metros; mientras que en Puerto Antequera aumentó 13 centímetros, y llegó a 1,70 metros. En Cáceres, Brasil, también se registró una suba de 13 centímetros, con un nivel actual de 2,02 metros.

En Fuerte Olimpo, el aumento fue de 10 centímetros, y alcanzó los 2,80 metros. Por otro lado, en Isla Margarita se mantuvo sin cambios, con un nivel de 1,70 metros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Navidad: Meteorología está “preocupada” por condiciones de tiempo en una zona del país

Por lo contrario, se reportaron bajas en Humaitá, donde el río bajó 6 centímetros y quedó en 3,70 metros, y en Vallemí, con una disminución de 2 centímetros, hasta los 1,95 metros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Río Paraná reporta aumento significativo en el Este

El río Paraná tuvo cambios más notorios. En Ciudad del Este se registró un aumento de 93 centímetros, y alcanzó los 13,28 metros. En Cerrito, subió 50 centímetros, con un nivel de 2,20 metros, mientras que en Corateí el aumento fue de 25 centímetros, hasta los 2,20 metros.

En Panchito López y en San Cosme y San Damián no se reportaron cambios, y se mantuvieron en 3,50 metros y 10,00 metros, respectivamente.

En contraste, en Ita Pirú se registró una baja de 15 centímetros, y quedó en 4,35 metros. En Paso de Patria descendió 9 centímetros hasta 4,30 metros, e Ita Corá bajó 8 centímetros, y se midió en 3,50 metros.

Otros ríos monitoreados

En el río Pilcomayo, en la zona de Pozo Hondo, se reportó un leve aumento de 4 centímetros, con un nivel actual de 2,76 metros.

El río Tebicuary registró una suba de 32 centímetros, alcanzando los 0,32 metros, mientras que el río Negro aumentó 6 centímetros y se ubicó en 2,81 metros.

Desde Meteorología indicaron que los datos son actualizados diariamente.