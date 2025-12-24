Sindicato de trabajadores del MOPC reclaman pago de viáticos

Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se movilizaron en la mañana de este miércoles para exigir el pago de viáticos atrasados desde mediado de año, según denunciaron.

Juan Ramón Cañete, vicepresidente del Sindicato Auténtico de Trabajadores del MOPC, manifestó que exigen el pago de viático que se adeuda desde julio, “con la promesa de que vamos a pagarle, vamos a pagarle, vamos a pagarle”.

Agregó que fueron informados de que la ministra Claudia Centurión suspendió los pagos.

Dijo que existe un plan de caja, que el dinero ya está para ser desembolsado; sin embargo, la ministra habría suspendido el pago.

“El argumento es que se le tiene que pagar a los amigos y a los consultores”, resaltó.

“Se olvida del pueblo y la gente del campo que son los que trabajan para el mantenimiento de las rutas y los caminos”, insistió.

Los funcionarios del sector se encuentran distribuidos en los 17 departamentos y son más de mil los que esperan el pago que les corresponde por viáticos.

Esperan poder percibir el mencionado pago, por lo menos, en el mes de enero, ya que pasaría al presupuesto del año que viene.

Añadió que las autoridades hacen de oídos sordos, mientras ellos pasan necesidades con la falta de ese dinero.

Explicó que se trata de un viático de G. 2.000.000 que se adeuda a cada trabajador desde julio, dinero que cada uno tuvo que solventar.

“Eso está presupuestado, son G. 3000 millones que están disponibles que se le tiene que pagar a los funcionarios, pero no va a haber Reyes para nosotros”, lamentó.