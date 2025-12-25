Nacionales
25 de diciembre de 2025 - 12:08

Emprendedores celebran el impacto positivo del turismo interno en Paraguarí

El turismo interno dinamizó la economía local y generó un importante movimiento comercial en Paraguarí
El turismo interno dinamizó la economía local y generó un importante movimiento comercial en Paraguarí

PARAGUARÍ. La capital departamental del noveno departamento se vio ampliamente favorecida durante las celebraciones de Navidad y el reciente fin de semana largo, registrando un notable movimiento turístico que impulsó la economía local. Propietarios de hoteles, posadas turísticas, alpinas, cabañas y glamping reportaron ocupación total de sus alojamientos, principalmente por visitantes que optaron por el turismo interno.

Por Emilce Ramírez

En el distrito de Paraguarí se ocuparon aproximadamente 1.000 camas, lo que representó una importante inyección económica para el municipio, que ofrece una variada propuesta turística.

Paraguarí registró la ocupación de unas 1.000 camas por visitantes.
Paraguarí registró la ocupación de unas 1.000 camas por visitantes.

Entre los principales atractivos se destacan los cerros Santo Tomás, Perö y Mba’e, además del recorrido del Engendro Tour, que permite a los visitantes conocer el casco urbano, la exestación del tren, disfrutar de la gastronomía local y apreciar el paisaje natural de la zona.

Los visitantes recorren los atractivos naturales y culturales de Paraguarí.
Los visitantes recorren los atractivos naturales y culturales de Paraguarí.

La presidenta de la Asociación de Emprendimientos Turísticos de Paraguarí (Asetupar), Alba Fernández, explicó que para una mejor organización del turismo rural y con el objetivo de que todos los sectores se beneficien, 40 propietarios de posadas, hoteles, cabañas, alpinas y glamping se encuentran nucleados en la asociación.

Actualmente, cuentan con 10 guías turísticos, quienes forman parte de los paquetes de servicios ofrecidos a los visitantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fernández resaltó que los guías son contratados directamente por los responsables de cada emprendimiento, lo que genera nuevas fuentes de trabajo y promueve la capacitación constante en atención al cliente y sistemas de guiado.

Asimismo, adelantó que se prevé capacitarlos en el idioma inglés para mejorar la atención a turistas extranjeros.

Las lluvias persistentes impiden el acceso a los saltos de Ybycuí y Sapucái.
Las lluvias persistentes impiden el acceso a los saltos de Ybycuí y Sapucái.

Lea más: Paraguarí: destino turístico ideal para vivir la Navidad y el feriado largo entre historia, naturaleza y cultura

La mayoría de los visitantes provino del departamento Central, así como de Ciudad del Este y el Chaco. Según estimaciones, solo el grupo asociado a Asetupar generó ingresos superiores a G. 300 millones, aunque el movimiento económico total habría sido mayor, considerando que en el distrito existen alrededor de 150 emprendedores turísticos, muchos de los cuales se están incorporando progresivamente a la asociación.

La lluvia opacó algunos destinos

Las constantes lluvias registradas durante el fin de semana impidieron que numerosos visitantes accedieran a balnearios y saltos naturales de los distritos de Ybycuí y Sapucái.

Sin embargo, la situación fue diferente en Carapeguá, donde, pese al mal estado de los caminos vecinales, los turistas llegaron hasta Caapucumí y se aventuraron a cruzar en canoa y cachiveo hasta Mocito Isla.

En Mocito Isla los visitante llegaron para realizar el senderismo.
En Mocito Isla los visitante llegaron para realizar el senderismo.

Lea más: Paraguarí: descubrí sus pueblos pintorescos con turismo interno certificado

El balneario Paso Carreta, en San Roque González, espera a los visitantes para disfrutar de la temporada.
El balneario Paso Carreta, en San Roque González, espera a los visitantes para disfrutar de la temporada.

En ese lugar, algunos visitantes acamparon y realizaron senderismo, entrando en contacto directo con la naturaleza en una zona de amortiguamiento natural del lago Ypoá, consolidando a la región como un destino atractivo para el turismo de aventura y naturaleza.