Emprendedores celebran el impacto positivo del turismo interno en Paraguarí

En el distrito de Paraguarí se ocuparon aproximadamente 1.000 camas, lo que representó una importante inyección económica para el municipio, que ofrece una variada propuesta turística.

Entre los principales atractivos se destacan los cerros Santo Tomás, Perö y Mba’e, además del recorrido del Engendro Tour, que permite a los visitantes conocer el casco urbano, la exestación del tren, disfrutar de la gastronomía local y apreciar el paisaje natural de la zona.

La presidenta de la Asociación de Emprendimientos Turísticos de Paraguarí (Asetupar), Alba Fernández, explicó que para una mejor organización del turismo rural y con el objetivo de que todos los sectores se beneficien, 40 propietarios de posadas, hoteles, cabañas, alpinas y glamping se encuentran nucleados en la asociación.

Actualmente, cuentan con 10 guías turísticos, quienes forman parte de los paquetes de servicios ofrecidos a los visitantes.

Fernández resaltó que los guías son contratados directamente por los responsables de cada emprendimiento, lo que genera nuevas fuentes de trabajo y promueve la capacitación constante en atención al cliente y sistemas de guiado.

Asimismo, adelantó que se prevé capacitarlos en el idioma inglés para mejorar la atención a turistas extranjeros.

La mayoría de los visitantes provino del departamento Central, así como de Ciudad del Este y el Chaco. Según estimaciones, solo el grupo asociado a Asetupar generó ingresos superiores a G. 300 millones, aunque el movimiento económico total habría sido mayor, considerando que en el distrito existen alrededor de 150 emprendedores turísticos, muchos de los cuales se están incorporando progresivamente a la asociación.

La lluvia opacó algunos destinos

Las constantes lluvias registradas durante el fin de semana impidieron que numerosos visitantes accedieran a balnearios y saltos naturales de los distritos de Ybycuí y Sapucái.

Sin embargo, la situación fue diferente en Carapeguá, donde, pese al mal estado de los caminos vecinales, los turistas llegaron hasta Caapucumí y se aventuraron a cruzar en canoa y cachiveo hasta Mocito Isla.

En ese lugar, algunos visitantes acamparon y realizaron senderismo, entrando en contacto directo con la naturaleza en una zona de amortiguamiento natural del lago Ypoá, consolidando a la región como un destino atractivo para el turismo de aventura y naturaleza.