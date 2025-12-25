Tragedia en J. Eulogio Estigarribia: niña de casi dos años muere asfixiada dentro de un auto

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 15:20, cuando la menor se encontraba jugando con sus hermanitos. En un momento dado, sus padres notaron su ausencia e iniciaron la búsqueda, encontrándola posteriormente dentro de un vehículo Toyota Premio, color plateado, recostada en el asiento trasero, sudorosa y ya sin signos de vida.

Según el relato del padre, la niña habría ingresado al automóvil sin que los adultos se percataran y quedó encerrada en el habitáculo. De inmediato se dio aviso a la Policía y al Ministerio Público.

El diagnóstico forense

En el lugar intervinieron el asistente fiscal de la Unidad Penal N.º 1, abogado Vidal Riveros, personal de Criminalística y la médica forense de turno, Dra. María Ángela Paredes, quien diagnosticó como probable causa de muerte “asfixia por supresión de oxígeno”.

Por disposición de la agente fiscal de turno, abogada Sonia Estigarribia Alvarenga, el cuerpo de la menor fue entregado a su padre, mientras que el automóvil fue incautado y trasladado a la sede del Ministerio Público para los procedimientos investigativos correspondientes.

