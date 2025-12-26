Nacionales
26 de diciembre de 2025 - 12:01

Estos son los niveles de los ríos Paraguay y Paraná tras las lluvias

Imagen ilustrativa: el río Paraguay en la Costanera de Asunción.
Imagen ilustrativa: el río Paraguay en la Costanera de Asunción.José González Mazó

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó los datos referentes al nivel de los ríos. Luego de varios días con un tiempo inestable y lluvioso, el río Paraguay presenta incrementos en varios puntos.

Por ABC Color

Esta semana se caracterizó por un tiempo inestable en varios puntos del país, por lo que días como Nochebuena y Navidad fueron “pasados por agua” en algunos departamentos.

Por esto, el nivel del río Paraguay presenta una mayoría de aumentos en sus niveles, como por ejemplo en Asunción subió 10 centímetros entre ayer y hoy. Su nivel ahora es de 1,56 metros.

De momento, los niveles del río Paraguay se presentan de la siguiente manera este 26 de diciembre:

  • Puerto Ladario - Brasil: 0,63 m (+1 cm)
  • Puerto Murtinho - Brasil: 1,68m (sin variación)
  • Cáceres - Brasil: 2,40 m (+25 cm)
  • Isla Margarita: 1,68 m (-1 cm)
  • Fuerte Olimpo: 2,79 m (-1 cm)
  • Bahía Negra: 1,70 m (sin variación)
  • Vallemí: 1,94 m (sin variación)
  • Concepción: 1,69 m (+ 2cm)
  • Rosario: 2,28 m (+4cm)
  • Puerto Antequera: 1,93 m (+8 cm)
  • Villeta: 1,88 m (+11 cm)
  • Itá Enramada: 2,04 m (+9 cm)
  • Humaitá: 4,24 m (+38 cm)
  • Alberdi: 2,93 m (+6cm)
  • Pilar: 3,52 m (+22 cm)

Nivel del río Paraná

Por otra parte, el río Paraná tuvo una serie de aumentos e incrementos considerables:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  • Salto del Guairá: 6,21 m (-8 cm)
  • Ciudad del Este: 11,80 m (-104 cm)
  • Cerrito: 2,60 m (sin variación)
  • Itá Piru: 5,15 m (+43 cm)
  • Paso de Patria: 5,07 m (+40 cm)
  • Ayolas: 2,00 m (-35 cm)
  • Panchito López: 3,80 m (+15 cm)
  • Corateí: 2,70 m (+7 cm)
  • Itá Corá: 4,45 m (+ 40 cm)
  • San Cosme y San Damián: 9,95 m (-35 cm)
  • Encarnación: 10,24 m (+14 cm)

Lea más: Pescadores de Ayolas no pueden retomar actividades tras la veda por condiciones climáticas