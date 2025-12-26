Obras inconclusas de Nenecho son un peligro para el tránsito.

La falta de señalización de una obra de desagüe pluvial de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), derivó esta semana en la caída de una camioneta en un profundo pozo sobre Epifanio Méndez Fleitas, esquina Cacique Arecayá, del barrio San Pablo.

En el sitio, el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), dejó inconcluso el proyecto del desagüe pluvial del Abasto, prometido con los bonos G8 (2020). La intervención de su gestión concluyó que de los G. 360.000 millones de la emisión, se desviaron G. 512.000 millones para gastos corrientes, en su mayoría salarios.

El hecho, con antecedentes casi idénticos en otras obras inconclusas, puso en evidencia la precariedad y el abandono de trabajos municipales, que representan un serio riesgo para vecinos y conductores.

Testigos del hecho confirmaron a ABC que el lugar se encontraba, al momento del accidente, sin ningún tipo de señalización que indicara que el sitio estaba clausurado por obra.

Los testigos señalaron que, recién después del accidente, y ante el reclamo de los vecinos, los trabajadores de la obra colocaron una señalización provisoria.

Antecedentes

El 10 de noviembre de este año, otro automóvil cayó en un pozo del desagüe pluvial, esta vez, de la cuenca San Pablo. El hecho se registró sobre la calle Ururatú, entre Incienso y Guatambú, del barrio San Pablo.

El pozo en el que cayó era tan profundo que el vehículo quedó casi por completo dentro de él.

Al igual que en el caso reciente, la conductora que fue víctima del percance, señaló que la señalización no era buena y que, recién después del accidente, los bomberos la señalizaron mejor. Además, dijo que la falta de iluminación era evidente.

Obras inconclusas

El desagüe pluvial del Abasto, fue adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto, integrado por Covipa y Chaves Construcciones, y representado legalmente, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total de la obra es de G. 71.393 millones, de los cuales, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se habrían pagado G. 23.792 millones.

Al cierre del proceso de intervención de la gestión de Rodríguez, el interventor Carlos Pereira, reportó un avance de obras estimado, hasta agosto, de 35%, con retrasos en el cronograma de ejecución atribuible a las lluvias”. El informe también da cuenta de “inconvenientes por situaciones no previstas en el proyecto original”.

En tanto, el desagüe pluvial de San Pablo, fue adjudicado al Consorcio CCC Tecsul, representado por Mauricio Javier Cordero. De un total de G. 64.777 millones ya se pagaron G. 18.156 millones (28%). El interventor reportó en su informe final, un avance del 30%, hasta agosto.

Además, Pereira afirmó que los proyectos iniciados por Rodríguez con los bonos G8 tenían un sobrecosto de alrededor de US$ 8 millones, respecto del plan de inversión de dicha emisión, autorizado por la Junta Municipal.