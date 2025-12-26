Parque Guasu: inician ambicioso plan de mejoras financiado por Itaipú

El Parque Guasu Metropolitano, pulmón verde vital de la capital, ha iniciado una etapa de transformación. Tras un proceso de diálogo entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el grupo de monitoreo “Salvemos el Parque Guasu” y las empresas adjudicadas por la Fundación Itaipú en enero de 2025, comenzaron oficialmente las tareas de mejoramiento integral.

Lea más: Estos son los horarios de los parques Ñu Guasu y Metropolitano durante las fiestas

Este avance se da bajo el amparo de la Ley 6941/22, que reconoce al parque como Área Silvestre Protegida. Las intervenciones no son aleatorias; responden a un análisis de prioridades realizado por el Comité de Gestión, basado en reclamos ciudadanos que datan de hace más de 13 años, afirmaron desde Salvemos el Parque Guasu.

Los cinco pilares del mejoramiento

El plan de obras se divide en ejes críticos destinados a elevar la calidad del servicio para los más de 30.000 usuarios mensuales:

Seguridad de vanguardia: Se instalará un sistema de cámaras de vigilancia y botones de pánico conectados a una central interna. Además, se reforzará la presencia policial en el perímetro y se repararán los camineros desmoronados cerca del arroyo Itay para evitar accidentes. Infraestructura sanitaria: Se ampliará el número de baños con duchas y agua fría/caliente. El objetivo es optimizar la higiene en el perímetro de 4.500 metros, incluyendo vestuarios para el personal. Gestión de aguas y desagües: Una de las mayores deudas ambientales. Se prevé el retiro de desechos acumulados por años y la creación de plantas de tratamiento biodegradables para eliminar los olores pestilentes de las aguas residuales que ingresan desde barrios vecinos. Movilidad y deporte: La ciclovía, construida hace una década, recibirá un mantenimiento profundo para el aprovechamiento de los ciclistas. Cerco y control: Se reparará la totalidad del tejido perimetral y se recuperará la base de datos de usuarios (implementada en pandemia) para un control de acceso más eficiente vía web.

Transparencia y rigor ecológico

Los criterios de estas obras fueron ratificados durante el 13° aniversario del parque, celebrado recientemente. La organización “Salvemos el Parque Guasu” enfatizó que el monitoreo será estricto, bajo principios de austeridad y transparencia total en la ejecución de los gastos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Parque Guasú: piden incluir mejoras para prevenir el constante atropello de animales

“La prioridad son las necesidades del público usuario por encima de los impactos visuales”, señalaron desde el comité.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se anunció que se buscará una reunión urgente con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El objetivo es regular el uso de las canchas colindantes, limitando el uso de pirotecnia y ruidos molestos que afectan la fauna de esta Reserva Ecológica Urbana.