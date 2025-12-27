San Lorenzo: denuncian que alteración de cauces causó inundaciones en barrio Inmaculada

Pobladores del barrio Inmaculada de San Lorenzo expresaron su preocupación ante las inundaciones registradas durante las últimas lluvias, especialmente en Navidad, cuando el agua alcanzó niveles nunca antes vistos en la zona.

Los vecinos atribuyen la situación a una serie de intervenciones urbanas que, con aval de la Municipalidad local, habrían modificado cauces naturales que históricamente funcionaban como aliviaderos.

Las calles quedaron anegadas y algunas viviendas casi plenamente inundadas encendieron la alarma en el barrio que jamás había sufrido un fenómeno de tal magnitud, según denunció Julio Vela, poblador residente hace más de 50 años.

Denuncian alteración de cauces naturales

Vela sostuvo que las obras realizadas en distintos puntos estratégicos impiden hoy el normal escurrimiento del agua de lluvia.

“Se tocó totalmente los cauces naturales que anteriormente servían de aliviadero. Primero fue el Metrobús, que tocó esa parte de ese triángulo construido donde está la Caminera. Impermeabilizaron también la ciclovía con todas las piedras que pusieron. Eso servía de aliviadero cuando llovía. Ahora ya no hay más donde corra el agua. Y ahí pasa el cauce del arroyo San Lorenzo”, mencionó.

El denunciante explicó que estas modificaciones eliminaron espacios naturales por donde el agua podía dispersarse, concentrándola ahora en las calles y viviendas del barrio.

Rellenos y construcciones agravan el problema

Otra de las situaciones señaladas por los vecinos se da en inmediaciones de la esquina de Ochsi, donde, según relatan, se estarían realizando rellenos y operando con cemento sin estudios ambientales visibles.

“En la esquina de Ochsi, donde hay un puentencito, también están rellenando terrenos y está una empresa que opera con cemento que están construyendo para la municipalidad varias cosas”, dijo.

Vela indicó que estas intervenciones redujeron aún más la capacidad del suelo de absorber el agua, aumentando el riesgo de inundaciones en cada lluvia intensa.

Navidad bajo el agua

La crecida registrada durante las fiestas de fin de año dejó a varias familias afectadas. Vela remarcó que nunca había visto algo similar en el barrio.

“En la Navidad se inundó todo. Yo ya estoy viviendo cincuenta años acá y nunca he visto eso. Solo volvió a bajar el agua”, mencionó.

De acuerdo con su recuento, al menos cuatro viviendas fueron afectadas solo en la cuadra de la calle 14 de Mayo, aunque sospecha que el número real de damnificados sería mayor, si se tiene en cuenta a los vecinos de la otra zona.

“Lo que yo contabilicé en esa cuadra de 14 de Mayo son cuatro casas inundadas. Pero yo no sé cómo estaban los otros que están hacia el puente, porque también me dijeron que hacia la ciclovía hay una cuadra que termina en un puente y que ahí también fueron afectados”, contó.

Reclamos sin respuesta y temor a nuevas lluvias

Los vecinos lamentan la falta de respuestas por parte de la Municipalidad de San Lorenzo y afirman que recurrieron principalmente a las redes sociales para visibilizar la problemática.

“La municipalidad no te escucha, no te va a escuchar. Solamente usamos todas las redes sociales nomás para que sepan la gente. No tenemos mucha esperanza, porque el MADES es el que debería intervenir en estos casos, porque se tocaron las cauces naturales sin tener impacto ambiental”, refirió.

Vela también cuestionó la ausencia de controles por parte de las instituciones ambientales, como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), y advirtió sobre lo que podría ocurrir ante nuevas precipitaciones intensas.

“Lo que pasa es que nadie le controla a Felipe Salomón, es intendente oficialista; entonces, nadie le controla. Nadie del MADES no se va a mirar qué es lo que está pasando. Se hace lo que se quiere y ahí está la consecuencia. Yo pienso que con una lluvia grande van a venir otra vez los problemas”, lamentó.