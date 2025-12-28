Fenece plazo para reconocimiento de alianzas y concertaciones

En el marco del cumplimiento del cronograma electoral para las Elecciones Municipales de 2026, los Tribunales Electorales de las circunscripciones competentes tienen como fecha límite este lunes 29 de diciembre de 2025 para dictar las resoluciones de reconocimiento de alianzas y concertaciones electorales, indican desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

“Todas las alianzas y concertaciones que hayan solicitado su reconocimiento y cumplido los requisitos legales y formales, serán reconocidas por los Tribunales Electorales a nivel país”, señalan.

Agrega que la Dirección de Partidos y Movimientos Políticos ya recibieron 212 solicitudes de reconocimiento de alianzas electorales, con miras a los próximos comicios municipales.

La siguiente actividad en el citado cronograma obedece al cierre del periodo anual de inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) año 2025, que será hasta el martes 30 de diciembre del corriente a las 23:59.

Las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas se realizarán el domingo 7 de junio y las Elecciones Municipales el domingo 4 de octubre de 2026.