Intento de sicariato en Yby Yaú: un policía fue herido

El intento de sicariato ocurrió en Yby Yaú, departamento de Concepción, donde un agente de la Policía Nacional recibió varios impactos de bala contra su vehículo y fue alcanzado por uno de los proyectiles.

El hecho se produjo el sábado, alrededor de las 13:00, en la vía pública, en el barrio Urba, de la mencionada ciudad.

El reporte policial indica que la víctima es el suboficial inspector Jorge Rodrigo Martínez Romero, quien presta servicio en el Centro Educativo de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

El mismo se encontraba libre de servicio, a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo Allion, color blanco.

El automóvil presenta varios impactos de bala y el uniformado recibió un impacto de proyectil en el brazo y hombro.

La víctima fue auxiliada y trasladada hasta el Centro de Salud de Yby Yaú para su atención médica. Indican que no revista gravedad.

El presunto autor es un hombre, que se encontraba armado, presumiblemente, con una pistola y circulaba a bordo de una motocicleta. No se conocen más datos.