Monseñor Cabello alerta sobre la crisis de la familia y advierte su impacto en la violencia social

En su homilía central por el Día de la Sagrada Familia, monseñor Miguel Ángel Cabello puso el foco en la familia como “célula fundamental” no solo de la Iglesia, sino de toda la sociedad. Advirtió que su progresivo debilitamiento está directamente vinculado con los crecientes hechos de violencia, delincuencia y descomposición social.

El obispo señaló que “la sociedad se construye con familias sanas y fuertes”, pero lamentó que en la actualidad ese núcleo esencial esté siendo afectado por cambios culturales, estilos de educación y corrientes de pensamiento que, según expresó, buscan relativizar o debilitar la institución familiar.

Durante su mensaje, monseñor Cabello afirmó que muchos padres ya no están debidamente formados ni preparados para asumir un compromiso familiar sólido, lo que repercute de manera directa en la crianza y formación de los hijos.

Advirtió que estas debilidades internas de las familias derivan en incomprensiones, peleas y violencia intrafamiliar, situaciones que luego se proyectan a la sociedad en forma de delitos, falta de honestidad, robos, agresiones e incluso homicidios.

“Ese mal hábito, esos vicios que se generan dentro del hogar, después se trasladan a la sociedad”, expresó el obispo, al tiempo de manifestar su preocupación por la multiplicación de estos casos en la realidad actual del país.

En la homilía, insistió en la importancia del respeto dentro del hogar, señalando que hoy se observan “tantas familias frágiles, rotas”, que no logran cumplir con la vocación y misión que, desde la fe cristiana, Dios les ha confiado.

Enumeró como una de las principales problemáticas la falta de asunción de responsabilidades familiares por parte de los esposos, quienes —dijo— han dejado de amarse, respetarse y afrontar juntos la vida conyugal, tal como lo prometieron al momento del matrimonio.

También cuestionó duramente a los padres que tienen hijos, pero no los educan adecuadamente ni les brindan la atención física, psicológica y espiritual que necesitan, dejando en muchos casos “el mal ejemplo de escándalos que generan traumas incurables”.

Cabello recordó que “el mejor regalo que un hijo puede recibir es ver a sus padres que se aman”, y lamentó que muchos niños crezcan presenciando discusiones constantes y conflictos entre sus progenitores.

El obispo también se refirió a la conducta de los hijos, señalando que existen casos de jóvenes que no respetan ni cuidan a sus padres, no cultivan el amor entre hermanos, rehúyen del estudio y del trabajo, y se desentienden de sus responsabilidades.

Asimismo, expresó su preocupación por la creciente presencia de hijos involucrados en vicios, delincuencia, adicciones y malos hábitos, situaciones que, según afirmó, terminan destruyendo no solo a la persona sino a toda la familia.

No obstante, calificó como “lo más penoso y devastador” la pérdida de la fe y del amor a Dios y a la Iglesia, señalando que muchas familias han relegado la dimensión espiritual de la vida, volviéndose indiferentes a la fe.

“Muchos ya no creen en Dios o les es indiferente, no buscan ayuda ni acuden a la Iglesia”, lamentó, advirtiendo que esta ausencia espiritual agrava aún más la crisis familiar.

Finalmente, monseñor Cabello exhortó a las familias a volver a Dios y a los valores cristianos, recordando las palabras del salmo: “Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos”, como un llamado a reconstruir la familia desde el amor, el respeto y la fe.