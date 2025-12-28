Nueva Londres vibró con una nueva edición de la Fiesta del Tuju

La tradicional Fiesta del Tuju nació hace 51 años, cuando un grupo de amigos se reunió en la plaza La Paz de este distrito y, entre bromas y juegos, derramaron cerveza en el suelo, formándose barro. En ese contexto, los participantes se tiraron al suelo y se embarraron.

Desde entonces, el evento se realiza un fin de semana cercano al 25 de diciembre, día del patrono Divino Niño Jesús, y en cada edición recibe a más de 1.000 personas provenientes de diferentes partes del país.

Al son de la bandita, personas de distintas edades bailan, se tiran y se embarran en los charcos generados por las aguas de los bomberos voluntarios.

El cura párroco, Elías Rodas, manifestó que la Fiesta del Tuju es el evento más importante para la población de Nueva Londres y que diferentes grupos sociales organizan la actividad desde el mes de febrero para que todo sea una verdadera fiesta. Indicó que cada año reciben a más de 1.000 personas que llegan para bailar y disfrutar libremente en el barro.

Comentó que se trata de una celebración que se vive sanamente y en familia, y que con el paso del tiempo va ganando mayor popularidad.

Por su parte, Patricia Aiva señaló que es oriunda del distrito de Juan Eulogio Estigarribia y que llegó a Nueva Londres junto a un grupo de amigos para disfrutar de la Fiesta del Tuju. Indicó que se trata de su primera experiencia y que la está pasando de la mejor manera. Añadió que el próximo año volverá sin falta al tradicional evento.

Otra visitante, de nombre Monserrat Guillén, comentó que asistió a la Fiesta del Tuju junto a su familia y que estaba viviendo una experiencia inolvidable. Indicó que también es su primera vez en el evento y que lo está disfrutando plenamente.

El hecho se convirtió en una costumbre y, con el paso del tiempo, cada vez más personas se sumaron al juego hasta transformarlo en una auténtica Fiesta del Tuju.