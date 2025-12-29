Costanera Sur: la Armada Paraguaya incauta combustible en el río Paraguay

En la madrugada de este lunes, personal de la Prefectura General Naval de la zona Costanera Sur detectó una embarcación que se acercaba a la costa en la zona del Bañado Sur, que transportaba combustible.

Al aproximarse para realizar una verificación, el personal fue atacado con disparos de armas de fuego provenientes de la costa.

El informe indica que no se registraron heridos por parte de ninguno de los grupos.

Durante la verificación de la embarcación, se encontraron, inicialmente, cuatro bidones de 1.000 litros, que aparentemente estaban cargados.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, las personas involucradas en el ilícito arrojaron los bidones al agua y procedieron a huir hacia el sector del Bañado Sur, hundiendo parcialmente la embarcación implicada en el incidente.

En este momento, buzos de la Armada Paraguaya se encuentran trabajando en la recuperación e incautación de los bidones y la embarcación, tomando las precauciones necesarias para evitar derrames de combustible y minimizar el impacto ambiental, aseguran.