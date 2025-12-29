Hospital Acosta Ñu: unos 200 pacientes serán parte del programa de ablación cardíaca pediátrica

El Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, ubicado en Reducto, San Lorenzo, llevó adelante la primera jornada de estudio electrofisiológico y ablación de arritmias en pacientes pediátricos. Indican que unos 200 niños serán beneficiados.

La cardióloga Nancy Garay indicó que de esta manera se activó, en el Hospital Acosta Ñu, el programa de ablación cardíaca pediátrica, con una histórica jornada.

Durante la primera intervención se realizaron cinco procedimientos exitosos en pacientes pediátricos con arritmias congénitas severas, logrando una resolución favorable en el 100 % de los casos.

“Nosotros vamos a hacernos cargo de estos pacientes. Teníamos 205 y ahora quedaron 199 pacientes diagnosticados con arritmias, con los que vamos a ir por grupo y de acuerdo a las necesidades de la urgencia vamos a ir resolviendo de forma paulatina y gratuita”, especificó.

El programa está organizado por el Departamento de Cardiología y la Fundación CECI, con el liderazgo local y el acompañamiento de expertos extranjeros.

Indicó que todos los procedimientos, como: cirugía, cateterismo, diagnóstico y todo lo que ofrece el Hospital es gratuito, al igual que el mencionado programa.

“Era una deuda que teníamos como salud pública, como hospital público que tiene un programa muy completo de atención a niños con cardiopatía, lo que nos comprometía a iniciar ya un programa de ablación para estos niños”, manifestó.

Agregó que ante la situación de riesgo vital de muchos niños, realizaron un plan piloto con el staff de cardiología del Hospital, expertos en electrofisiología de adultos para ayudarlos a migrar y la aceptación de los pacientes.

“Consideramos que este es el camino que hay que seguir, porque nosotros los paraguayos, los profesionales paraguayos, tenemos que hacernos cargo de nuestros pacientes paraguayos”, manifestó.