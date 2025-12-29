Nacionales
29 de diciembre de 2025 - 11:01

Peatón muere atropellado sobre la Ruta PY02 en José Domingo Ocampos

El vehículo involucrado en el accidente de transito fatal del peatón.

JOSÉ DOMINGO OCAMPOS. Un hombre de 33 años perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil cuando intentaba cruzar la Ruta PY02, a la altura del km 242, en jurisdicción de este distrito. La víctima fue identificada como Cristian David Zelaya Barrientos, domiciliado en el barrio Acosta Ñu de la citada ciudad.

Por Víctor Daniel Barrera

El accidente fatal ocurrió alrededor de las 20:20 del domingo 28 de diciembre, en sentido Capital–Interior del país. El estado del tiempo era bueno al momento del accidente.

El peatón fue embestido por un automóvil Toyota Belta, color blanco, con matrícula BVD-039, al mando de Ever Rubén Borja Gallardo (28), domiciliado en Iturbe. De acuerdo con el informe policial, el conductor cuenta con licencia profesional categoría “B” y arrojó resultado negativo al alcotest.

Según datos preliminares, el percance se habría producido por imprudencia del peatón, quien intentó cruzar la ruta sin las debidas precauciones. El impacto le causó heridas graves que derivaron en su deceso en el lugar.

A las 21:30 se hicieron presentes el asistente fiscal Carlos Benítez y la médica forense María Ángela Paredes, quienes tras la inspección del cuerpo dispusieron el levantamiento del cadáver y su entrega a los familiares.

