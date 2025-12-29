Peatón muere atropellado sobre la Ruta PY02 en José Domingo Ocampos

El accidente fatal ocurrió alrededor de las 20:20 del domingo 28 de diciembre, en sentido Capital–Interior del país. El estado del tiempo era bueno al momento del accidente.

El peatón fue embestido por un automóvil Toyota Belta, color blanco, con matrícula BVD-039, al mando de Ever Rubén Borja Gallardo (28), domiciliado en Iturbe. De acuerdo con el informe policial, el conductor cuenta con licencia profesional categoría “B” y arrojó resultado negativo al alcotest.

Según datos preliminares, el percance se habría producido por imprudencia del peatón, quien intentó cruzar la ruta sin las debidas precauciones. El impacto le causó heridas graves que derivaron en su deceso en el lugar.

A las 21:30 se hicieron presentes el asistente fiscal Carlos Benítez y la médica forense María Ángela Paredes, quienes tras la inspección del cuerpo dispusieron el levantamiento del cadáver y su entrega a los familiares.

