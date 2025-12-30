Asunción: Enormes baches sobre Fernando de la Mora generan caos y peligro en el tránsito

El caos reina sobre la avenida Fernando de la Mora, en territorio de Asunción, donde la comuna, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), mantiene abiertos enormes y profundos baches.

El punto más conflictivo se da en el cruce con la también muy transitada avenida General Santos.

La proliferación de estos agujeros en la pista, tanto en el carril de entrada y salida de la capital, como en calles transversales, genera complicaciones al tránsito vehicular. Los conductores se ven obligados a frenar y desviar los buracos para evitar daños significativos a sus vehículos.

Cruces con importantes alternativas como 1° de Noviembre, Centenario, Suecia y 12 de Octubre o la misma avenida General Santos, están también con serios deterioros en la capa asfáltica.

A los baches se suma la presencia de agua servida en la pista, que representa un peligro para el tránsito vehicular, sobre todo para los motociclistas, expuestos a sufrir accidentes, ante la escasa visibilidad de los agujeros.

Bacheo no duró ni un año

El 2 de enero de 2025, todavía bajo la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) la Municipalidad de Asunción informó a través de su portal, que la Dirección de Vialidad realizó trabajos de mejoramiento vial durante los últimos días del año 2024, en importantes calles y avenidas.

Entre las arterias que fueron intervenidas con bacheos, según informó la propia comuna, figura el mismo tramo de la avenida Fernando de la Mora, entre 1° de Noviembre y General Sánchez (paralela a Bruno Guggiari).

La misma avenida ya había sido intervenida en 2024, en su carril de salida, en el tramo entre Bartolomé de las Casas y Defensores del Chaco (4 Mojones). El proyecto incluyó 44.000 metros cuadrados de pavimento asfáltico, 5.400 metros cuadrados de pavimento de hormigón hidráulico y 2.316 metros cuadrados de mejoramiento de paseo central.

Aquella obra fue adjudicada al Consorcio Sajonia, integrado por Constructora Alpe SA y Constructora Río Paraná SA y representada por Daniel Umsza Guch, por G. 12.023 millones. El monto fue ampliado a G. 14.421 millones, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).