Bomba Asunción abre convocatoria para aspirantes a bomberos voluntarios

La Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), conocida como Bomba Asunción – K1, anunció la apertura oficial de la convocatoria para personas interesadas en incorporarse como aspirantes a bomberos voluntarios, dirigida a ciudadanos con vocación de servicio, compromiso social y espíritu solidario.

Pruebas en enero

Las pruebas de ingreso se iniciarán en el mes de enero, mientras que el inicio de la Academia está previsto para febrero. El proceso de formación tendrá una duración aproximada de nueve meses e incluirá instrucción teórica y práctica. Las clases se desarrollarán los días sábados y domingos, un esquema pensado especialmente para quienes estudian o trabajan.

La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 45 años. No obstante, podrán inscribirse también quienes cumplan la edad requerida hasta el mes de agosto del año en curso, con miras a realizar la Academia Nacional de Bomberos (ANB).

Para la inscripción, los postulantes deberán presentar tres fotos tipo carnet (3x3), copia de la cédula de identidad, certificado de estudios visado o constancia laboral, certificado de antecedentes judiciales y policiales, examen toxicológico y evaluación médica.

Cómo inscribirse

Los interesados pueden solicitar informes e inscribirse comunicándose al teléfono (0971) 439 071, o acudir a la sede ubicada en Rafael Barrett esquina Capitán Román García, en Asunción. También están habilitados los teléfonos de línea 021 503 218 y 021 523 200.

Desde la institución destacaron que ingresar a la Primera Compañía K1 implica formar parte de una entidad histórica y referente a nivel nacional en el combate de incendios, rescate y atención de emergencias, al servicio de la ciudadanía.