30 de diciembre de 2025 - 18:37

Consejo del IPS aprueba el alquiler de FIPSA al Club Olimpia

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó la proforma del contrato y autorizó la firma del acuerdo de arrendamiento con el Club Olimpia para que utilice por el lapso de 20 años su inmueble donde anteriormente funcionaba la Asociación de Funcionarios y Asociados (FIPSA) en Asunción.

El Instituto de Previsión Social (IPS) prevé otorgar bajo contrato de 20 años el inmueble ubicado sobre la avenida Santísimo Sacramento esquina Capitán Tuñón de Asunción, en el lugar conocido como FIPSA.

La propuesta del Club Olimpia establece un canon de arrendamiento mensual de G. 45.000.000 (más IVA), junto con una inversión comprometida de G. 26.778.000.000.

Según consta en el contrato, la falta de pago del canon en los plazos acordados colocará automáticamente al arrendatario en mora, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial.

Los montos vencidos o atrasados generarán un interés moratorio del 2% mensual, equivalente al 0,0667% diario del precio de locación por cada día de atraso, más un interés punitorio del 30% sobre el moratorio, sumado al 10% correspondiente al IVA.

Por casi 50 años, la Asociación de Funcionarios y Asociados del Instituto de Previsión Social (FIPSA) ocupó un predio del seguro social ubicado sobre la avenida Santísimo Sacramento esq. Cap. Alfonso Tuñón.

El inmueble, que era utilizado desde 1977 por la asociación y subarrendado irregularmente por estos al Club Olimpia, fue recuperado por el IPS este año.

