IPS garantiza atención en servicios durante asueto del 31 de diciembre

Tras la promulgación del Decreto N° 5243, que declara asueto para los funcionarios de la Administración Pública Central y Entidades Descentralizadas para este miércoles 31 de diciembre, el Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a sus asegurados. La institución confirmó que todos los servicios de salud considerados imprescindibles funcionarán con total normalidad.

En el documento, indican que con el objetivo de no interrumpir tratamientos vitales ni desatender emergencias durante las celebraciones de fin de año, el IPS ha dispuesto que su red sanitaria opere de manera plena en áreas estratégicas.

Servicios que se mantendrán operativos:

Para garantizar la cobertura, las siguientes áreas trabajarán bajo su régimen habitual:

Emergencias: atención en unidades de adultos, pediátricas, traumatológicas y obstétricas.

Áreas críticas: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y servicios de diálisis.

Atención ambulatoria: se mantienen las consultas médicas, policlínicas y el Centro de Atención Ambulatoria.

Cirugías: se realizarán tanto las intervenciones de urgencia como aquellas que ya estaban programadas.

Apoyo al diagnóstico: los servicios de laboratorio (sangre), diagnóstico por imágenes y farmacias (tanto internas como externas) estarán habilitados.

Tratamientos continuos: el Hospital Día Oncológico y el Parque Sanitario seguirán con sus actividades regulares.

Cobertura garantizada

La institución subrayó que el personal administrativo y de apoyo necesario para el soporte de estos servicios médicos también estará presente, asegurando que la logística y la limpieza hospitalaria no se vean afectadas por la medida administrativa.

“El IPS garantiza la prestación de todos los servicios de salud en toda su red sanitaria”, reza el comunicado.

Se recomienda a los asegurados que tengan turnos agendados para dicha fecha asistir con normalidad, ya que el sistema de salud no se verá interrumpido por el asueto gubernamental.