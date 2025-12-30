Feria agroecológica de la Pastoral Social ofertó productos pecuarios en Encarnación

La Pastoral Social de la Diócesis de Encarnación, a través del proyecto de agricultura familiar “Ecología Integral”, acompaña la realización de una feria agroecológica que se desarrolla semanalmente en la ciudad capital de Itapúa.

Este martes se desarrolló una feria especial para que las familias adquieran todos los productos pecuarios frescos para los festejos de fin de año.

Los productores provienen de comunidades parroquiales de distritos como Nueva Alborada, Cambyretá y San Pedro del Paraná. El objetivo es promover el cultivo agroecológico como medio de sustento en las comunidades, hasta que puedan conformarse en cooperativas de producción, según detallaron los organizadores.

Entre los productos que destacan se encuentran derivados del trigo, girasol, aceites, cárnicos, hortalizas, yerba y miel agroecológica, además de productos elaborados como empanadas, pan dulce y otros preparados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los feriantes se instalaron con sus productos desde las 7:00, hasta que se agote el stock. Las carpas se montan en la vereda de la calle Cerro Corá, casi Mariscal Estigarribia, en el microcentro de Encarnación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Recibirán Año Nuevo a orillas del río Paraná en Encarnación

Los organizadores estimaron que es crucial el espacio de las ferias para acercar los productos orgánicos de calidad al público. Además, para el productor es una gran fuente de ingreso sin intermediarios, lo que les generará un buen circulante para pasar de la mejor manera las fiestas de fin de año.