Peña decretó asueto total para funcionarios el 31 de diciembre

Mañana, miércoles 31 de diciembre, será asueto para los funcionarios de la administración pública central y entidades descentralizadas, según el decreto firmado por Santiago Peña.
El decreto exceptúa a los establecimientos de salud por considerarse servicios públicos imprescindibles, tanto personal de blanco como administrativos y personal de apoyo, entre ellos:
- Urgencias.
- Consultas agendadas.
- Cirugías de urgencia y programadas.
- Servicios de apoyo de diagnóstico y tratamiento.
- Farmacia.
- Parque sanitario.
- Hospital día oncológico.
- Servicio de diálisis.
- Servicios de sangre y similares.
También se encuentran exceptuados a los funcionarios y empleados públicos afectados a los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, comercio exterior y percepción de tributos.
Funcionarios de la Cámara de Senadores
El asueto también será para los funcionarios permanentes, contratados y comisionados de la Cámara de Senadores, según el documento firmado por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.
