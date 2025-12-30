Asueto en Corte y Ministerio Público en el último día del 2025

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró asueto para este miércoles 31 de diciembre de 2025, en todas las sedes de las 18 circunscripciones judiciales del país, con motivo de la festividad de año nuevo. Los plazos procesales y registrales que vencen mañana fenecerán recién el lunes 2 de febrero de 2026.

La disposición adoptada por el máximo tribunal, en su sesión ordinaria de la fecha, exceptúa a los procesos penales cuyos juicios orales y públicos, así como audiencias preliminares, fueron fijados con anterioridad para el miércoles 31 de diciembre de 2025, los cuales deberán llevarse a cabo en la fecha programada.

Asimismo, se dispuso que los funcionarios de la Dirección General de los Registros Públicos, que presten servicios relacionados con la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN) acudan a sus respectivos lugares de trabajo, en la forma y con los alcances dispuestos por la mencionada Dirección General, la cual deberá remitir la nómina respectiva de los funcionarios para el efecto.

Fiscalía se suma al asueto judicial

En atención a lo resuelto por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado también resolvió declarar asueto para funcionarios y contratados del Ministerio Público este miércoles 31 de diciembre.

Están exceptuados de esta medidas las unidades penales de turno, las unidades de la Niñez y Adolescencia de turno, oficinas de Denuncias Penales del Ministerio Público, y los funcionarios y contratados asignados a las dependencias de Apoyo Técnico Fiscal que se encuentren al llamado por tareas de turno.

La Resolución de Fiscalía General del Estado N° 5420, de fecha 30 de diciembre de 2025, también exceptúa del asueto judicial a las unidades fiscales cuyos juicios orales y públicos fueron fijados para este miércoles 31 de diciembre, los cuales deberán llevarse a cabo en la fecha programada.