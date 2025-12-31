Falta de dinero en el bolsillo marcó el 2025, dicen vendedores de Villarrica

Vendedores de distintos rubros del Mercado Municipal N.º 1 de Villarrica expresaron su profunda preocupación por la baja sostenida de las ventas durante el 2025, un año que describen como uno de los más difíciles que recuerdan.

Una de las voces más contundentes es la de Fabiana Samudio, vendedora de frutas y verduras de 64 años, quien afirmó que en más de cuatro décadas de trabajo nunca atravesó una crisis similar.

“A mis 64 años sigo trabajando porque necesitamos hacerlo, pero la venta es muy poca, incluso ahora a fin de año”, lamentó la comerciante, señalando que la falta de circulante afecta directamente al consumo básico.

Samudio apuntó que el principal problema es la falta de dinero en la calle. “No hay plata. Desde que este presidente está en el poder estamos en crisis tras crisis y cada vez empeora más”, cuestionó.

La vendedora también puso en duda los anuncios oficiales sobre la generación de empleo. “Dice que crea fuentes de trabajo, pero no vemos eso. Al contrario, todos los días vemos que a más gente se le echa de sus trabajos”, sostuvo.

“Hace 42 años trabajo en la venta y es la primera vez que tenemos una crisis así”, insistió, reflejando el sentimiento de muchos pequeños comerciantes del mercado.

Desde otro sector, Vicente Cabrera, presidente de la Comisión de Comerciantes del Mercado Municipal N.º 1 y vendedor de prendas y calzados, reconoció que el cierre de año fue positivo, aunque aclaró que se trata de una mejora puntual.

“Cerramos bien al final porque este fin de año hay mucha venta, pero no fue así durante todo el año”, explicó, al tiempo de advertir que el panorama para el 2026 no genera grandes expectativas.

Cabrera criticó duramente al Gobierno, afirmando que “le falta mucho por mejorar” y reclamó una mayor atención a los sectores más vulnerables. “El presidente viaja siempre, pero no mira a los pobres”, expresó.

Como integrante de la tercera edad, también reclamó un aumento en la pensión. “Ya no alcanza ni para comprar remedios”, señaló, subrayando que los adultos mayores siguen trabajando por necesidad.

El comerciante agregó que la crisis laboral afecta en cadena a otros sectores, como la agricultura y la industria. “Se cierran fábricas y empresas grandes, y detrás de eso caen muchos rubros. La gente se pasa al comercio, pero tampoco nos va bien todo el año”, indicó.

En la misma línea, Delia Rivarola, comerciante particular de la zona del mercado dedicada a la venta de prendas y calzados, afirmó que el repunte actual responde exclusivamente a las fiestas de fin de año.

“Hay venta ahora, pero después el resto del año se sufre”, comentó, aunque dijo mantener cierto optimismo de cara al próximo año por eventos internacionales como la Copa Mundial de Fútbol 2026 y el impacto económico que podrían generar.

Rivarola pidió al Gobierno medidas concretas para aliviar la carga de la clase trabajadora, empezando por la canasta familiar. “Mientras más sube, a la gente le cuesta más llegar a fin de mes y la venta de ropa o calzados baja todavía más”, explicó.

También reclamó una regulación del precio del combustible, señalando que el aumento impacta directamente en los costos de traslado de mercaderías, tanto nacionales como importadas.

“Cuando sube el combustible, tenemos que vender más caro para cubrir costos, y eso espanta a los clientes”, agregó.

Finalmente, advirtió que muchos comerciantes se ven obligados a liquidar sus mercaderías a precios muy bajos para poder pagar alquileres elevados. “Muchos terminan cerrando sus locales porque ya no pueden sostenerse”, lamentó.