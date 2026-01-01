Nacionales
01 de enero de 2026 - 18:38

Asalto con cuchillo en Yaguarón: tres detenidos y un sospechoso prófugo

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2399

Un supuesto hecho de robo de un teléfono celular derivó en la aprehensión de tres personas, entre ellas dos menores de edad, durante un procedimiento realizado en la madrugada de este jueves, alrededor de las 05:30, en el barrio San Miguel de la ciudad de Yaguarón.

Por Emilce Ramírez

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 15 de Yaguarón, tras una denuncia presentada por la víctima, Andrés González Velázquez (18 años).

De acuerdo con el informe policial, la víctima caminaba en compañía de un amigo cuando ambos fueron interceptados por cuatro hombres sobre la calle Julia Miranda Cueto. Uno de los atacantes, identificado como Miguel Valiente, habría utilizado un cuchillo para intimidar al joven y exigirle la entrega de su teléfono celular.

Tras consumar el hecho, los presuntos autores se dieron a la fuga.

Efectivos policiales de la Comisaría de Yaguarón, están indagando si de dónde ingresó la banda de motoasaltantes
Efectivos de la Comisaría de Yaguarón aprehendieron a tres personas involucradas en el hurto de un celular.

Lea más: Condenan a 10 años de prisión a hombre por abuso sexual infantil en Yaguarón

Posteriormente, en el barrio Santa Librada, la víctima reconoció a tres de los supuestos involucrados en el presunto hecho punible, lo que permitió la intervención policial y la aprehensión de Fernando David Caballero Gómez (19) y dos menores de 17 y 14 años, estos últimos domiciliados en el asentamiento Primero de Mayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Yaguarón: imputan y solicitan prisión preventiva para pareja por tenencia de estupefacientes

El cuarto implicado, Miguel Valiente, fue sindicado como el principal autor del hecho y permanece prófugo.

El caso fue comunicado al asistente fiscal de turno de Yaguarón, Luis Meaurio, y al agente fiscal Eladio Cohene, quienes dispusieron que los aprehendidos permanezcan detenidos a disposición del Ministerio Público.