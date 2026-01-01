Asalto con cuchillo en Yaguarón: tres detenidos y un sospechoso prófugo

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 15 de Yaguarón, tras una denuncia presentada por la víctima, Andrés González Velázquez (18 años).

De acuerdo con el informe policial, la víctima caminaba en compañía de un amigo cuando ambos fueron interceptados por cuatro hombres sobre la calle Julia Miranda Cueto. Uno de los atacantes, identificado como Miguel Valiente, habría utilizado un cuchillo para intimidar al joven y exigirle la entrega de su teléfono celular.

Tras consumar el hecho, los presuntos autores se dieron a la fuga.

Posteriormente, en el barrio Santa Librada, la víctima reconoció a tres de los supuestos involucrados en el presunto hecho punible, lo que permitió la intervención policial y la aprehensión de Fernando David Caballero Gómez (19) y dos menores de 17 y 14 años, estos últimos domiciliados en el asentamiento Primero de Mayo.

El cuarto implicado, Miguel Valiente, fue sindicado como el principal autor del hecho y permanece prófugo.

El caso fue comunicado al asistente fiscal de turno de Yaguarón, Luis Meaurio, y al agente fiscal Eladio Cohene, quienes dispusieron que los aprehendidos permanezcan detenidos a disposición del Ministerio Público.