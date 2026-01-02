Ayolas, el paraíso junto al río para vacacionar en familia

Ayolas, denominada como “El paraíso junto al río”, es considerada un destino ideal para vacacionar y realizar turismo interno en familia, permitiendo recargar energías para afrontar el año 2026 que ya está en marcha. El distrito que es conocido también por la actividad pesquera deportiva y comercial que se desarrolla en la zona, ofrece la oportunidad de conocer su historia y su desarrollo tecnológico, sumado a una destacada propuesta gastronómica.

Lea más: Turismo interno

En la ciudad se encuentra la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), ubicada en la Isla Yasyretá, sobre el brazo principal del río Paraná. La sala de máquinas de la central está equipada con 20 turbinas y cuenta con una potencia instalada de 3.200 megavatios, constituyéndose en una de las principales obras de infraestructura energética del país.

A pocos metros de la CHY se halla la Esclusa de Navegación, mientras que a unos 32 kilómetros se localizan las obras del Brazo Aña Cua y el veredero del mismo nombre, que también integran el circuito turístico. Las visitas panorámicas pueden realizarse mediante agendamiento previo en el Centro de Recepción de Visitas, con acompañamiento de guías capacitados.

Otro de los atractivos es el Refugio Faunístico Atinguy, situado a unos 13 kilómetros del acceso al casco urbano ayolense, sobre la ruta que conduce a San Cosme y Damián, departamento de Itapúa. El área, dependiente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), alberga mamíferos, aves y reptiles propios de la zona de influencia de la hidroeléctrica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Misiones, una opción para vacacionar por su variada oferta turística

En el refugio se destaca la presencia del jaguareté Chiqui, principal símbolo del lugar. El animal llegó hace aproximadamente 18 años, tras ser incautado en un procedimiento contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Chaco paraguayo. Actualmente, se realizan estudios sobre el comportamiento, alimentación y sanidad de las especies.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los trabajos incluyen un especial énfasis en la reproducción de animales en peligro de extinción como el ciervo de los pantanos, el aguara guazú y el mytu, entre otros. Estas acciones forman parte de los programas de conservación impulsados por la EBY en la región.

En el barrio Villa Permanente se encuentra el Museo Histórico Ambiental de Yacyretá, creado en 1984. En el lugar se exhiben patrimonios culturales recolectados durante la construcción de la represa, además de objetos vinculados a la historia de Ayolas, como piezas precolombinas, rocas, muebles antiguos y animales disecados.

Todos los circuitos turísticos administrados por la Entidad Binacional Yacyretá son gratuitos y están habilitados de lunes a domingo, de 07:00 a 15:00. Para más información, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Visitas de Yacyretá al número 0987 210001.

Lea más: Chiqui, el jaguareté símbolo del Refugio Faunístico Atinguy

Finalmente, la ciudad cuenta con una variada oferta gastronómica basada en pescado de primera calidad. Platos tradicionales como el pira chyryry, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, la milanesa de surubí, empanadas de boga, asado de dorado y chupín de bagre forman parte de la propuesta local.

Hoteles, posadas y hospedajes de la ciudad brindan al visitante un ambiente familiar y confortable, y se encuentran preparados para recibir a los turistas, ofreciendo una estadía agradable e inolvidable durante la temporada de vacaciones.

Sus playas

Las playas San José Mí y de la compañía Corateí, caracterizadas por su entorno natural, invitan a los turistas a visitarlas para aplacar las altas temperaturas del verano 2026. Ambos espacios cuentan con zonas de camping, parrillas, sanitarios, amplias áreas de sombra, además de extensas playas de arena que se extienden hasta el río Paraná.

Durante la temporada estival, estos balnearios reciben a visitantes locales y de otros puntos del país, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos de Ayolas.

Lea más: Caño roto genera preocupación en vecinos y automovilistas en el barrio Sajonia