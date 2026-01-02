Misiones, una opción ideal para vacacionar por su variada oferta turística

El octavo departamento de Misiones es una opción ideal para vacacionar en esta época y realizar turismo interno. Ubicado al sur de nuestro país, en la zona se pueden encontrar lugares ideales para desconectarse, recargar energías y, al mismo tiempo, conocer su rica historia cargada de cultura, tradiciones y el legado de las reducciones jesuíticas guaraníes.

Villa Florida

Al llegar a este departamento encontrás la ciudad de Villa Florida, conocida también como el portal de Misiones. Cuenta con lugares maravillosos para relajarse y descansar totalmente y sin ninguna molestia.

Esta ciudad cuenta con uno de sus principales atractivos turísticos: la playa Camping Paraíso, visitada cada año por miles de turistas. El lugar dispone de amplias playas de arena blanca y sectores con frondosos árboles, ideales para disfrutar en familia a orillas del río Tebicuary.

Además, el predio cuenta con todas las comodidades necesarias, como baños sexados, energía eléctrica, agua potable y espacios habilitados para realizar el tradicional asado.

También a orillas del río Tebicuary, se encuentra otro de los lugares turísticos más imponentes de esta ciudad que es el Hotel Camping Centu Cué que se consolida como uno de los destinos más atractivos para el turismo interno.

El lugar ofrece un entorno de paz y tranquilidad, rodeado de abundante naturaleza, ideal para quienes buscan descansar y compartir momentos en familia durante estas vacaciones.

El lugar cuenta con una extensa playa, hotel, cabañas, minisúper y un área de camping, ofreciendo a los visitantes todas las comodidades necesarias para disfrutar en armonía con la naturaleza.

San Ignacio, Capital del Barroco Guaraní

En la Capital del Barroco Hispano Guaraní, San Ignacio, se puede disfrutar del Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, fundado en el año 1609 por los padres Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín.

En el museo encontrarás una gran variedad de arte tallado en madera policromado por los jesuitas, así como mapas de la primera Misión Jesuítica Guaraní del Paraguay, entre otras artesanías de la época.

El museo cuenta con cinco salas con diferentes espacios, como la representación de la creación de la humanidad y la disputa entre el bien y el mal, interpretada por una talla barroca de San Miguel Arcángel, artísticamente pintada.

La pasión, muerte y resurrección de Cristo es la temática de la segunda sala, en otras de las salas se observan las imágenes de la Compañía de Jesús, de San Ignacio del Loyola, entre otros.

Horarios de atención: de 8:00 a 11:30 y de 14:30 a 17:00, de martes a sábado; domingos y feriados con agendamiento previo.

Entrada general por persona, G. 20.000; estudiantes de 14 a 17 años, G. 10.000. Menores de 13 años y ciudadanos de San Ignacio, acceso gratuito.

Santa Maria de Fe

Otra de las ciudades que cuenta con la rica historia de los jesuitas guaraníes es el Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas del siglo XVII–XVIII, ubicado en la ciudad de Santa María de Fe, Misiones.

El museo fue inaugurado el 8 de septiembre del año 1981 y contiene una rica historia sobre la religiosidad de la época de los jesuitas y los guaraníes.

En este sitio cultural y religioso encontrarás una gran variedad de arte tallado en madera de cedro, así como imágenes de santos hechas por los guaraníes bajo la influencia de los jesuitas, quienes enseñaron a los habitantes de la zona.

La guía turística Irma Ramírez mencionó que el museo cuenta con seis salas donde se puede encontrar una gran variedad de arte sacro, en obras hechas por manos guaraníes.

En cada sala se encuentra una obra pequeña y otra grande, demostrando de esa manera la muestra del maestro y el trabajo del aprendiz. “La obra pequeña es la muestra que dejó el maestro a los guaraníes para aprender a esculpir y las obras grandes son los trabajos aprendidos por los guaraníes”, indicó Ramírez.

“Aquí, en el museo, tenemos la sala de la Natividad que nos diferencia de los otros lugares, pues es el único local que tiene la escena del pesebre completo de los 30 pueblos de las misiones jesuíticas”, añadió.

Horarios de visita

El horario de atención del museo es de 8:30 a 17:00 en horario continuado. El sitio tiene dos guías turísticas: Irma Ramírez para el idioma castellano y guaraní, y Lesli Martínez para el idioma inglés, para los turistas extranjeros que se acerquen.

Para agendamientos y consultas se pueden comunicar al (0976) 618 461. A la hora de hacer turismo interno marca en tu mapa el departamento de Misiones, para conocer todos estos lugares ricos en historia y diversión.