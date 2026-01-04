Captura de Maduro: la postura de Paraguay, según el Canciller

El canciller Rubén Ramírez Lezcano se refirió a la situación geopolítica regional luego de la captura de Nicolás Maduro, tras la operación ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, para que el mandatario afronte cargos por narcoterrorismo en suelo norteamericano.

Según expresó, la posición del Paraguay es clara y se sustenta en los principios y valores que rigen las relaciones internacionales. En ese marco, sostuvo que Maduro “no es un jefe de Estado, sino un usurpador del poder”, al frente de un régimen ilegítimo que fue retirado del poder por una acción internacional.

Paraguay lo considera terrorista

Ramírez Lezcano recordó que el Paraguay ha declarado al denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista, así como al propio Nicolás Maduro como una persona activa en el terrorismo. Indicó además que existen antecedentes históricos de acciones internacionales similares, como los casos de Sadam Huseín y Manuel Noriega.

Añadió que Maduro enfrenta procesos ante la Corte Penal Internacional por una serie de delitos vinculados a su rol como administrador de un régimen ilegítimo y que el debate ahora se traslada al ámbito de la justicia internacional, sin descartar futuros procesos judiciales en Venezuela una vez restaurada la democracia.

Llamado a resolver rápidamente la crisis

El ministro subrayó que el Gobierno paraguayo, encabezado por el presidente Santiago Peña, considera fundamental resolver con rapidez la situación venezolana, atendiendo la grave crisis humanitaria. Recordó que más de ocho millones de venezolanos se encuentran desplazados y que existen más de mil presos políticos en el país caribeño.

Advirtió además sobre el vacío de poder que deja la captura de Maduro y señaló que ese escenario obliga a actuar con cautela para evitar un mayor deterioro institucional y social.

Relación con Estados Unidos y derecho internacional

Ramírez Lezcano afirmó que Paraguay mantiene una relación “madura y próxima” con Estados Unidos y que, si bien se reconoce la intervención, el país se mantiene firme en su apego al derecho internacional y al sistema multilateral como mecanismo para la solución de conflictos.

“El momento es delicado para la región”, expresó, al enumerar problemas como el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de personas y la interrupción del Estado de derecho en Venezuela, factores que —según dijo— impactan directamente en Sudamérica.

Transición democrática y rol de la oposición

El canciller remarcó que para Paraguay es clave contar con una contraparte válida que permita encaminar un proceso de transición democrática. En ese sentido, señaló que la vicepresidenta Delcy Rodríguez podría ser una opción de interlocución, atendiendo sus vínculos con las fuerzas de seguridad y el funcionamiento del Estado venezolano.

Asimismo, reiteró que Paraguay reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, tras haber obtenido más del 70 % de los votos, aunque admitió que gran parte de la estructura opositora se encuentra fuera del país, lo que obliga a un proceso de transición ordenado.

“Lo más importante es evitar más costo de vida y derramamiento de sangre en Venezuela”, concluyó el ministro.