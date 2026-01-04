Operativo Retorno: congestión total sobre Ruta PY02 por cobro de peaje en Ypacaraí

Automovilistas denuncian que el tránsito avanza con extrema lentitud, con demoras de hasta 30 minutos para poder desplazarse unos pocos metros.

La situación se generó debido al sistema de cobro del peaje de Ypacaraí, que vuelve a provocar caos en una vía clave para el tránsito hacia el interior del país. Conductores manifestaron su molestia ante el número insuficiente de carriles habilitados y la falta de fluidez en el cobro, especialmente en horarios de alta circulación.

Varios usuarios señalaron que este tipo de inconvenientes se repite con frecuencia, sin que hasta el momento se implementen soluciones efectivas como la adición de más puestos de cobro o la agilización de las transacciones mediante sistemas electrónicos eficientes.

La larga espera genera no solo malestar, sino también pérdidas de tiempo y combustible, además del riesgo de accidentes por la acumulación de vehículos.

Los automovilistas exigen una respuesta inmediata de las autoridades y una revisión urgente del sistema de peaje para evitar que estas situaciones sigan repitiéndose.