Ecovía: Usuarios cuestionan eliminación del pago con QR y la lentitud en el paso

El Gobierno de Santiago Peña inició el 2026 consolidando el control privado sobre otro de los principales corredores viales del país. Desde el pasado 1 de enero, el puesto de peaje de la Ecovía, que une Luque con San Bernardino, dejó de ser administrado por el Estado para pasar a manos de Rutas del Este, consorcio integrado por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A, representada por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill.

Según dijo Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, este traspaso fue mediante la firma del convenio modificatorio de la Adenda 7. A través de este mecanismo, se incorporó al proyecto original de la Alianza Público-Privada (APP), la interconexión de 67,73 kilómetros, que incluye el viaducto de Luque y tramos que conectan con Ypacaraí por Areguá-Patiño.

Lo que el MOPC presenta como una “operación transitoria” es, en realidad, un negocio a largo plazo. Calmejane confirmó que Rutas del Este mantendrá la operación y explotación de esta red vial hasta el año 2047. Es decir, durante los próximos 21 años, el flujo de caja de uno de los tramos con mayor tráfico recreativo y residencial del departamento Central y de Cordillera estará bajo gestión privada.

No se puede pagar con QR

Apenas asumió el control, el consorcio suspendió el pago mediante código QR, alegando que dicho sistema “demora más” y afecta la fluidez del tránsito. Los conductores pueden pagar desde el 1 de enero solo con dinero en efectivo, tarjetas físicas de débito o crédito y Google Pay, argumentando que el QR beneficia a un solo usuario en detrimento del resto por la lentitud en su operación.

Ayer, sin embargo, el paso por el puesto de peaje fue lento, según la queja generalizada de usuarios.

¿Dónde va el dinero?

La recaudación, según la funcionaria del MOPC, se deposita íntegramente en un fideicomiso en la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), administrado por Obras Públicas y el Ministerio de Economía. No obstante, este fondo es el que finalmente costeará las obras de ampliación y mantenimiento que la propia empresa debe realizar, indicó.

Según lo explicado, el esquema es circular: la empresa opera, el usuario paga, el dinero va a un fondo público y ese mismo fondo le paga a la empresa por las obras que ellos mismos ejecutan.

La contraprestación prometida incluye la ampliación de tres casetas adicionales en la Ecovía y dos más en Ypacaraí, con un cronograma de culminación de 30 meses. Calmejane recordó que la operación de este peaje estuvo a cargo del MOPC durante una década.