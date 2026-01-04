Gran festival artístico bailable a orillas del Tapiracuai en Santaní

Esta es la primera vez que se organiza un evento de esta naturaleza en esta temporada, en coincidencia con el inicio del nuevo año, con el objetivo de promocionar el turismo interno en Santaní y, muy especialmente, a orillas del arroyo y balneario Tapiracuai, situado a pocos metros del centro urbano.

Para esta actividad fueron contratados numerosos grupos musicales provenientes de diferentes puntos del territorio nacional, incluidos músicos del departamento de San Pedro y artistas locales, con una impresionante cantidad de público presente de Santaní y de otras ciudades aledañas que se trasladaron hasta la ribera del Tapiracuai para disfrutar de la buena música con la familia y grupos de amigos.

A pesar de que el clima no ayudó mucho para que los bañistas puedan aprovechar para refrescarse en el cauce hídrico, los visitantes pasaron un momento sumamente agradable durante el evento artístico musical, que comenzó alrededor de las 16:30 y se prolongó hasta la noche de hoy domingo.

Promover el turismo en Santaní

Al respecto de la iniciativa del festival a orillas del arroyo Tapiracuai, el encargado de la oficina administrativa de la Gobernación de San Pedro, instalada en esta ciudad, Cristian D’Eclessis, manifestó que el principal objetivo de esta actividad es promover el turismo interno en la ciudad de Santaní mediante la promoción de este tipo de eventos, para que la gente de otros puntos del país pueda venir a conocer el legendario arroyo Tapiracuai, uno de los lugares más emblemáticos de la parte sur de San Pedro, subrayó.

