ANR oficializa en Santiago su primera candidatura a intendente en Misiones

El acto se llevó a cabo en la seccional colorada de Santiago, Misiones, ocasión en la que se presentó oficialmente al candidato a intendente del distrito santiagueño, el ingeniero Óscar Cuenca (ANR – HC), actual concejal municipal y presidente de la seccional partidaria. El evento contó con la presencia del senador Derlis Maidana (ANR – HC), del diputado nacional Carlos Arrechea (ANR – HC), del gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR – arrecheista), del consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores, así como del intendente local Melchor Medina (ANR), entre otros invitados especiales.

Durante su presencia, Michel Flores explicó que la presencia de la dirigencia colorada del departamento tuvo como objetivo respaldar la construcción de una candidatura de consenso en torno a la figura de Óscar Cuenca. Indicó que el postulante es actualmente la persona con mayor aceptación dentro de la ciudadanía de la comunidad santiagueña. Señaló además que la meta principal es que el Partido Colorado continúe ejerciendo el poder político en este distrito.

Por su parte, el diputado Carlos Arrechea manifestó que la candidatura de Cuenca representa una demostración de un alto grado de madurez y responsabilidad partidaria por parte de los dirigentes colorados de Santiago. Destacó que el consenso para definir la mejor figura con el perfil más adecuado se llevó adelante sin ningún tipo de presión ni injerencia de los líderes departamentales. Añadió que la dirigencia del departamento acompañará el proceso para que un intendente colorado continúe al frente de la administración municipal.

En otro momento, el parlamentario señaló que en todos los distritos del departamento de Misiones se están manteniendo conversaciones con el objetivo de lograr candidaturas únicas. Indicó que en distritos como Ayolas y San Ignacio, los movimientos liderados por él y Richard Ramírez, y por otro lado los encabezados por Derlis Maidana y Michel Flores, cuentan con más de un candidato. Por tal motivo, se propusieron definir las candidaturas en un plazo no mayor a diez días, buscando alcanzar consensos y respetar las decisiones que se adopten.

Finalmente, Arrechea mencionó que, en el distrito de San Juan Bautista, el actual intendente Luis Benítez (ANR – derlista) podría estar buscando un segundo período al frente de la administración municipal. Señaló que este escenario también forma parte del análisis político que se desarrolla en el marco del proceso de definición de candidaturas en todo el departamento de Misiones, con miras a las próximas elecciones municipales.

