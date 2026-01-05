Intención de Bachi es tocar la Constitución, dice diputado

Recordemos que durante una conferencia de prensa el presidente de Congreso Nacional Basilio Núñez anunció que presentará un proyecto de ley para reducir el receso parlamentario, que actualmente es de 70 días (según establece la Constitución en su artículo 184) y dejarlo en 39 días.

Al respecto, los abogados constitucionalistas y exsenadores Marcelo Duarte y Hugo Estigarribia coincidieron en que el cambio debe realizarse mediante una reforma constitucional, y además refieren que existe peligro de que se aproveche dicha iniciativa para que los cartistas hagan otras modificaciones, como introducir la reelección presidencial para beneficiar a Horacio Cartes, quien en el 2017 ya impulsó algo similar, lo que desencadenó protestas y la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana.

Por ello, luego se denominó al intento como “la enmienda de sangre”.

“Detrás del proyecto anunciado por Bachi hay una intención de tocar la Constitución Nacional. Yo jamás voy a creer en la buena voluntad de Basilio de que le interesa la ciudadanía. Todo paso que da el cartismo, y que siempre lo demostraron, es para generar algo a medida o que esté alineado a su favor”, dijo Raúl Benítez.

Agregó que lo que busca el sector cartista es testar a la ciudadanía para impulsar una reforma constitucional.

“Ellos quieren cambiar la Constitución. Esa última barrera que tenemos en esta pseudodemocracia es la Constitución y se puede romper con esta mayoría salvaje que tiene el cartismo.

Lo que Bachi Núñez busca es ‘testear’ a la gente para proponer después la reelección presidencial”, manifestó el legislador opositor.

Benítez indicó que si a Bachi Núñez le preocupa realmente el bajo rendimiento de los parlamentarios, tendría que mirar primero cuántas sesiones no se realizan por falta de quórum, precisamente por la ausencia de los cartistas, quienes tienen mayoría en ambas cámaras, pedirles que dejen de rabonear y trabajen.