05 de enero de 2026 - 15:43

Ciclistas organizan colecta de juguetes para donar al Hospital Acosta Ñu

Campaña de donación de juguetes impulsada por un grupo de ciclistas.
Un grupo de ciclistas realizará este miércoles una caravana solidaria para llevar juguetes al Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu por el día de los Reyes Magos. “Sumarse, pedalear y donar”, invitan.

Con la solidaridad en cada pedaleo, el grupo de ciclistas Spider Cycles impulsa actualmente una campaña denominada “Llevemos sonrisas este día de Reyes”. La propuesta es que toda la ciudadanía interesada pueda sumarse este miércoles 7 de enero para llevar varios juguetes a los niños internados en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

La convocatoria es para las 19:00 en la Municipalidad de Fernando de la Mora para luego llegar a la Municipalidad de San Lorenzo y desde ahí partir para el mencionado hospital.

“Se estima que alrededor de 160 niños se encuentran internados en el hospital. Considerando que la llegada será en horario nocturno debido a compromisos laborales de los participantes, la entrega de los juguetes se realizará en el patio ubicado frente al área de Urgencias, y será destinada a los padres y acompañantes con el objetivo de no interrumpir el descanso de los pequeños”, detallan.

Asimismo, apuntan que “no solo se trata de llevar juguetes”, sino también esperanza, alegría y compañía para todas las personas en el lugar.

Ciudadanía invitada

Los ciclistas convocan a toda la ciudadanía a colaborar con juguetes nuevos o en buen estado, como muñecas, pelotas, autitos y otro tipo de obsequios, al igual que sumarse para la pedaleada de ese día.

Caravana solidaria para donar juguetes al Hospital Pediátrico Acosta Ñu.
Quienes cuenten con juguetes y necesiten coordinar la entrega pueden comunicarse al (0981) 971 669 con Luis Valdez o al (0971) 336 560 con Antonia Delvalle.

